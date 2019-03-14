Sanayi üretimi ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 7,3 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı sanayi üretim endeksine göre sanayi üretimi, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azaldı.
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Türkiye İstatistik Kurumu Ocak 2019 Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Rapora göre sanayi üretimi ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azaldı.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7, imalat sanayi sektörü endeksi %7,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,7 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ ÖNCEKİ AYA GÖRE %1 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,7, imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 arttı.
(HABER MERKEZİ)