13 Mart 2019 03:15

Sovyetler Birliği’nde rock müzik kültürü

Yıllarca rock müziği yasakladığı ileri sürülen Sovyetler Birliği’nde rock müziğin girişi ve gelişimi nasıl oldu?

Sovyetler Birliği’nde rock müzik kültürü

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Nedim YILMAZ

    Türkiye’nin yıllardır bilinen “Batı dünyasına entegre” politikalarından ötürü doğu dünyasındaki gelişmelere pek yer verilmez. Hatta yeni çıkan bir durum önce “Türkiye formatından” geçer, ondan sonra kamuoyunun beğenisine ve piyasa şartlarına açılır. Rock ve metal müzik de bunlardan biri. Türkiye’de yeni popüler olma aşamasında, yani 57. Koalisyon Hükümeti dönemine tekabül eden zaman diliminde “satanist” damgası yiyen rockseverler çoğu kez gözaltına alındı ve kovuşturmalara maruz kaldı. O dönem gazete manşetlerinde rock müzik dinleyen gençlerin satanist oldukları ve ayinler yaptıkları yazıldı. Bu algı yönetiminin ardından yerel rock gruplarının birçoğu politik söylemlerden kaçınıp “Türkiye formatına” girdi. O dönemden itibaren İngiliz, Amerikan vb. rock grupları gençler arasında halen popülerliğini koruyor, ancak diğer uçta yer alan Sovyetler Birliği’ndeki rock kültürü pek bilinmiyor. Bilinen veya öğretilen sadece Sovyetler Birliği’nin rock müziği yasakladığı yalanları. Oysa gerçek bundan çok farklı.

    ROCK MÜZİĞİN SOVYETLER BİRLİĞİ’NE GİRİŞİ

    Blues, caz ve country müzikten esinlenerek “rock’n roll” adıyla ortaya çıkan rock müzik ilk olarak 1950’li yıllarda ABD’de doğdu. 1960’lardan sonra İngiliz işçilerinin iş çıkışı toplanıp birlikte icra ettikleri müzik olması sebebiyle “İngiliz işçi sınıfının müziği” olarak anıldı. Radyo ve televizyonun etkisiyle tüm dünyaya hızla yayıldı ve çoğumuzun hâlâ severek dinlediği bir müzik tarzı haline geldi. Çıkışı itibariyle “muhalif müzik türü” olarak bilinen rock müzik her ülkede genç yaş gruplarını kitleler halinde etkiledi. Rock müziğin köken aldığı blues türünün öncüsü olan ABD’li siyahiler, maruz kaldıkları ırkçılık politikalarına karşı blues müzik ile seslerini yükseltme fırsatı bulmuşlardı. Gitgide daha açık söylemlerle hayat bulan blues kültürü gittikçe isyan kültürüne dönmeye başladı ve “rock müzik” adı verilen müzik türü doğdu. Böylece “Mevcut düzene başkaldırı”, “sosyal sorunlar”, “yaşam biçimleri” gibi pek çok konu üzerine şarkılar yazma ve rock altyapısıyla beste yaratma dönemi başlamış oldu. Bu dönemde organize edilen küçük veya geniş çaplı konserlerde açıktan hükümetler eleştirilmeye başlandı, mevcut düzenler açıkça eleştirildi ve kitleler halinde aynı anda “isyan şarkılarını” söylemek bu müzik türünün en karakteristik yönünü oluşturdu. Dönemin rock müzik ruhu Sovyetler Birliği içerisinde de etki buldu. Ancak 1960’lı yıllarda rock müzikten etkilenen Sovyet gençlerindeki muhalefet anlayışı genel anlamda Batı tarzı yaşamın savunulmasını içeren yaklaşımlardan ibaret kaldı. Halihazırda bu gençlik gruplarından bazıları antikomünist düşünceleri, açık erotizm söylemlerini veya özel mülkiyetin geri getirilmesini savunur pozisyondaydı. Doğal olarak rock müzikle birlikte gelen ilk dönem düşünceler Sovyet toplumunda karşılık bulmadı.

    SOVYET ROCK MÜZİĞİNİN GELİŞİMİ

    1957 yılında dünyadaki pek çok ülkeden gelen on binlerce gencin katıldığı 6. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali Moskova’da gerçekleşti. Etkinlikte elektro gitar dahil pek çok enstrümanın kullanıldığı konserler verildi. Sonraki yıllarda batılı rock müzik grupları Beatles, Deep Purple ve Rolling Stones, 1960’ların başında Sovyet gençliğinde rock müziğin popülaritesini hızla artıran gruplar oldu. Bu dönemde komsomol örgütü çok sayıda fabrikada rock müzik etkinlikleri düzenledi. Tüm Sovyet cumhuriyetinde irili ufaklı birçok rock grubu ortaya çıktı. “Kazak Beatles’i” olarak nitelendirilen ‘Dos Mukasan’ grubu geleneksel Kazak şarkılarını gitarla birleştirdi. Kırgız ‘Nariste’ grubu Sovyetlerin çeşitli bölgelerinde katıldıkları festivallerle ünlendi. Türkmenistan kökenli ‘Gunes’ grubu jazz ve rock müziğini geleneksel müzikle birleştirerek dünyanın pek çok ülkesinde konserler verdi. Gürcistan’da Kürtçe rock yapan ‘Koma Wetan’ devletten ve partiden (Gürcistan Komünist Partisi) destek alarak Kürtlerin mevcut ulusal sorununa atıf yapan pek çok etkinlik gerçekleştirdi. 

    1970’lerde rock müziğin Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku’nda gelişmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri çok sayıda rock bestecisinin kendi ana dillerinde yazdığı orijinal şarkılardı. Macaristan Halk Cumhuriyeti’nde Illés, Çekoslakya Sosyalist Cumhuriyeti’nde PPU ya da Rusya’da Mashina vremeni gibi ana dillerinde şarkılar besteleyen gruplar bu dönemde ortaya çıktı. Ana akım rock piyasasında “VIA” (Vokalno-Instrentalny Ansambl, Türkçe: Vokal-Enstrüman Birlikteliği) olarak adlandırılan gruplar vardı. Sovyet Besteciler Birliği ile dayanışma içerisinde olan VIA grupları genel olarak çelik üretimi, tahıl hasadı, antifaşist dayanışma, emeğin önemi gibi dönemin popüler konularını işledi. 

    1980’de Gürcistan’da “Tiflis Rock Festivali” düzenlendi. Festival Sovyet rock tarihi açısından son derece önemliydi, çünkü festivalde müzik yapan grupların çoğu resmi VIA grupları değil, yeraltı piyasasındaki (ana akım müzikler dışında icra edilen müzik) gruplardı. Gitgide gelişen rock coşkusu sonucu yeraltı müzik grupları yavaş yavaş “yer üstüne çıkarak” ev yapımı albümler çıkarmaya başladılar.

    IRKÇILIK, ŞİDDET VE ANTİKOMÜNİZM

    1980’lerde rock müzik tüm dünyayı derinden etkilerken ABD yönetimi bu ses getiren müzik türünü kullanmaya yöneldi ve pek çok grubu desteklemeye başladı. Böylece Batılı grupların Antisovyet propagandası gittikçe arttı. İngiltere’de “komünizm karşıtı rock” hareketi ortaya çıktı. Bu harekette antikomünizmin yanı sıra milliyetçi ve beyaz ırk üstünlükçüsü bir içeriğe sahipti. Bunun üzerine komsomol örgütleri Batıda ünlenen bazı rock gruplarının Sovyet toplumuna uymayan “aşırılıklarını” gözler önüne serdi. Sovyet gençlerine sakınılması önerilen bu gruplara dair nedenler çeşitlilik arz ediyordu; AC/DC-faşizm ve şiddet; Alice Cooper-şiddet ve vandalizm; Black Sabbath-gericilik ve şiddet; Depeche Mode-şiddet; Judas Priest-antikomünizm ve ırkçılık; Iron Maiden-şiddet; Kiss-milliyetçilik ve şiddet; Nazareth-şiddet, dini mistizm ve sadizm; Sex Pistols-şiddet; Strangers-şiddet; Talking Heads-Sovyet askeri tehlikesi miti yaratmak ve Kızıl Ordu’yu karalama; Sparks Sparks-faşizm ve ırkçılık; UFO-şiddet; Van Halen-antikomünizm gerekçeleri sıralandı. Batılı yayın organları bu konuyu genellikle “Sovyet sansürü” ile açıklasa da söz konusu grupların şarkı sözlerine ve konserdeki etkinliklerine bakıldığında gerekçelerin doğru olduğu rahatlıkla görülebilir. Zira Sovyetler Birliği dağılana kadar çok sayıda popüler grubun (Ya da bu görüşleri nedeniyle Batının ünlü ettiği grubun) ideolojik boyutta kendilerini var ettikleri nokta genel anlamda ırkçılık, şiddet ve antikomünizm oldu.

    Not: Bu yazı Yeni e dergisinin mart 2019 sayısındaki aynı başlıklı yazıdan derlenmiştir.

     

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Kolin Termik Santrali işçileri: Tahtakurularından uyuyamıyoruz
    SONRAKİ HABER

    "Böbreği Kim Yedi?" kitabı tutukluya verilmedi: Cezaevinin itibarını zedeliyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Belediyelerin işi ayrımcılık değil, insanca yaşanacak imkanlar sağlamaktır

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    İleri işçiler ve Evrensel

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Kıdem ve hak mücadelesi

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Kapıkule-İzlanda

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Barış kültürüne dair

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    İzlanda-Türkiye maçı: Gerçeklerle yüzleşme zamanı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Boris ilk raundu önde kapattı: İlk üç ismi halk iyi hatırlamıyor
    Boris ilk raundu önde kapattı: İlk üç ismi halk iyi hatırlamıyor

    Arif Bektaş, İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin liderlik yarışındaki son durumu ve yarışan isimleri Evrensel'e değerlendirdi.

    BDDK şikayet etti 50 gazeteci ve yazara dava açıldı
    BDDK şikayet etti 50 gazeteci ve yazara dava açıldı

    BDDK şikayette bulundu, 50 gazeteci ve yazar hakkında "sosyal medya hesaplarından sermaye piyasası kanununa muhalefet" ettikleri gerekçesiyle dava açıldı.

    Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi
    Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi

    TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanan Askeralma Kanun Teklifi’nin ilk iki maddesi kabul edildi.

    Ekrem İmamoğlu’dan servisçilere tahdit sözü
    Ekrem İmamoğlu’dan servisçilere tahdit sözü

    İstanbul Esenler’de miting düzenleyen İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, servisçilere tahdit sözü verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Umman Körfezi'ndeki iki büyük petrol tankerinde patlamalar
    Umman Körfezi'ndeki iki büyük petrol tankerinde patlamalar

    Umman Körfezi'ndeki iki büyük petrol tankerinde yaşanan patlamalar sonrası tankerdeki mürettebat tahliye edildi. ABD patlamalardan İran'ı sorumlu tuttu.

    İsrail, Gazze'ye kapsamlı deniz ablukası uygulama kararı aldı
    İsrail, Gazze'ye kapsamlı deniz ablukası uygulama kararı aldı

    İsrail Gazze Şeridi üzerinde kapsamlı deniz ablukası uygulama kararı aldı. Karara İsrail ve Filistinli İnsan Hakları örgütleri tepki gösterdi.

    FKÖ: Bahreyn Çalıştayı'nı boykot edin
    FKÖ: Bahreyn Çalıştayı'nı boykot edin

    FKÖ Yürütme Kurulu, Filistin sorununa ilişkin Bahreyn’de düzenlenecek çalıştayın sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Bülent Falakaoğlu: BDDK'nin kararı vatandaşa 'Borçla yaşa' demektir
    Bülent Falakaoğlu: BDDK'nin kararı vatandaşa 'Borçla yaşa' demektir

    Evrensel Ekonomi Yazarı Bülent Falakaoğlu ile ekonomik krizin halka yansımasını konuştuk.

    Teknik Direktör Kemal Özdeş yeniden Kasımpaşa'da
    Teknik Direktör Kemal Özdeş yeniden Kasımpaşa'da
    DAY-MER Londra Meydan Sahnesi 30’uncu yılını kutladı
    DAY-MER Londra Meydan Sahnesi 30’uncu yılını kutladı
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    GÜNCELLENDİ
    Avrupa’nın 5 büyük liginde yaz döneminin en pahalı transferleri
    Avrupa’nın 5 büyük liginde yaz döneminin en pahalı transferleri
    Şair ve yazar Veysel Çolak: Şair, sorumlu bir toplumsal öznedir
    Şair ve yazar Veysel Çolak: Şair, sorumlu bir toplumsal öznedir
    GÜNCELLENDİ
    Görüntülerle şiirin ve umudun yorulmaz iğnesi Sennur Sezer
    Görüntülerle şiirin ve umudun yorulmaz iğnesi Sennur Sezer
    Eybek Dağına bir garip RES projesi!
    Eybek Dağına bir garip RES projesi!

    Balıkesir Havran ilçesi Eybek Dağına yapılmak istenen RES'lerle ilgili hazırlanan raporda çok sayıda çelişki yer aldı. Yaşam alanı savunucuları projenin iptalini istiyor.

    Eğitim Sen: Eğitim sistemi bu yıl da sınıfta kaldı
    Eğitim Sen: Eğitim sistemi bu yıl da sınıfta kaldı

    Eğitim Sen 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitimin durumunu değerlendiren rapor hazırladı.

    GÜNCELLENDİ
    Emine Şenyaşar: Neden hem ölen hem de tutuklanan biziz?
    Emine Şenyaşar: Neden hem ölen hem de tutuklanan biziz?

    AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınları tarafından eşi ve oğulları öldürülen Emine Şenyaşar, soruşturmada ilerleme yaşanmamasına tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan: S-400’ler bir dahaki ay geliyor
    Erdoğan: S-400’ler bir dahaki ay geliyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan S-400 savunma sistemi konusundaki ısrarını sürdürdü.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'li Mahmut Tanal, belediye personelini AKP broşürü taşırken görüntüledi
    CHP'li Mahmut Tanal, belediye personelini AKP broşürü taşırken görüntüledi

    CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Şile'deki AKP ilçe başkanlığı önünde İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın broşürlerini taşıyan belediye personelini görüntüledi.

    Bölge illerinde krizden etkilenme oranı yüzde 94’ü aştı
    Bölge illerinde krizden etkilenme oranı yüzde 94’ü aştı

    Ekonomik kriz bölge illerinde yaşayanların yüzde 94,3’ünü etkiledi. Hanelerin yüzde 63,3’ünde en az bir kişi işsiz kaldı.

    Borç faizi borçla ödeniyor: Geçen her saniyede 4 bin TL faiz ödüyoruz
    Borç faizi borçla ödeniyor: Geçen her saniyede 4 bin TL faiz ödüyoruz

    Seçim öncesi çeşitli vergi ve para cezaları tahsil edilmezken; borç faizleri borçlanarak karşılandı. Vatandaşa faiz kamburu bindi.

    GÜNCELLENDİ
    Hrant Dink cinayeti davasında 9 kişinin dosyası ayrıldı
    Hrant Dink cinayeti davasında 9 kişinin dosyası ayrıldı

    Hrant Dink suikastı davasının 93. duruşması görüldü. Mahkeme; Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel'in de aralarında olduğu 9 sanığın dosyasını ayırdı.

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Valiler AKP için semin çalışması yapıyor
    CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Valiler AKP için semin çalışması yapıyor

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Valilerin AKP’nin seçim kampanyası için seferber edildiğini ve ‘hemşehrilik’ üzerinden çalışma yürütüldüğünü iddia etti.

    Özgür Özel: Süleyman Soylu o berbere ilk kez tesadüfen girmiş
    Özgür Özel: Süleyman Soylu o berbere ilk kez tesadüfen girmiş

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tıraş olduğu berberle görüştü.

    HSK, İstanbul ilçe seçim kurulu başkanları hakkında inceleme başlattı
    HSK, İstanbul ilçe seçim kurulu başkanları hakkında inceleme başlattı

    HSK, İstanbul seçiminde kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri yaptıkları gerekçesiyle YSK tarafından suç duyurusunda bulunulan ilçe seçim kurulu başkanları hakkında inceleme başlattı.

    Aliağa Belediyesinden atılan işçilerden çağrı: Hak gasplarına karşı birleşelim
    Aliağa Belediyesinden atılan işçilerden çağrı: Hak gasplarına karşı birleşelim

    Aliağa Belediyesinde işten çıkarılan ve eylemlerine devam eden işçiler, 15-16 Haziran’ın yıl dönümü dolayısıyla yapılacak mitinge çağrı yaptı.

    Çukurova Üniversitesinde Evrensel ve Genç Hayat dağıtan öğrenciye ceza kesildi
    Çukurova Üniversitesinde Evrensel ve Genç Hayat dağıtan öğrenciye ceza kesildi

    Çukurova Üniversitesinde Evrensel gazetesi ve eki Genç Hayat’ı gençlere ulaştırmak isteyen öğrenciye idari para cezası kesildi.

    GÜNCELLENDİ
    Manisa Salihli'de JES şirketi çiftçinin yolunu kapattı
    Manisa Salihli'de JES şirketi çiftçinin yolunu kapattı

    Manisa Salihli'de JES'çi şirket, imar planında çocuk parkı olarak geçen yere JES kuyuları açtı, çiftçilerin tarlasına giden yolu kapattı.

    Demir yolu kazalarının araştırılması talebi AKP tarafından reddedildi
    Demir yolu kazalarının araştırılması talebi AKP tarafından reddedildi

    CHP’nin tren kazaları ve bu sebeple yaşanan ölümlerin araştırılması için meclise sunduğu önerge AKP’lilerin oylarıyla reddedildi.

    Ankara'da yaşanan selden sonra Etimesgut'ta "şebeke suyu kullanmayın" uyarısı
    Ankara'da yaşanan selden sonra Etimesgut'ta "şebeke suyu kullanmayın" uyarısı

    Etimesgut Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğünden Belediye Başkanlığına gönderilen yazıda, 3-4 gün boyunca şebeke suları yerine şişelenmiş hazır suların kullanılması yönünde uyarı yapıldı.