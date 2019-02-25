Sermaye için cennet | SOCAR: Türkiye gibisi yok - Sabancı: %34 büyüdük

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov: “SOCAR olarak 15-16 ülkede iş yapıyoruz. Ancak Türkiye’deki kanunlar ve teşvikler hiçbir ülkede yok” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Zaur Gahramanov, ekonomi gazetecileri ile bir araya geldi.

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 2018 yılı uluslararası doğrudan yatırım verilerinin değerlendirildiği toplantıda, Türkiye’ye son yıllarda gelen uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY) ile bölgede ve dünyada değişen yatırım eğilimleri paylaşıldı.

Ermut, küresel ekonomide artan riskler ve korumacı politikalar nedeniyle global doğrudan yatırımların tüm dünyada yüzde 19 azaldığı söyledi.

Türkiye’nin, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştığını belirten Ermut, 2018’de, Türkiye’nin yakaladığı yüzde 14’lük bu artışın çok önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

Geçen yıl Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ülkenin Hollanda olduğunu söyleyen Ermut, “SOCAR’ın Türkiye’de yaptığı yatırımlar 15 milyar dolara yaklaştı” dedi. Ermut, SOCAR’ın Türkiye’deki 2 bin 345 Azerbaycan şirketi arasında en önemlisi olduğunu vurguladı.

İŞÇİ SAYISI AZALIRKEN SABANCI BÜYÜDÜ

Sabancı Holding 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Sabancı Holding’in 2018 yılı kombine net satışları yüzde 34 artışla 88 Milyar 80 Milyon TL, konsolide net kârı ise yüzde 10 artışla 3 Milyar 830 Milyon TL olarak gerçekleşti.

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, 2018’de güçlü bir performans ortaya koyduklarını belirterek, “Riskleri öngördük. Sabancı Topluluğu olarak 2018’de yüzde 34 büyüdük” dedi.

Banka dışı işlerde net kârlarının yüksek olduğunu vurgulayan Göçmen şu bilgileri paylaştı:

Kombine net satışları özellikle enerji, sigorta ve sanayi segmentlerinin katkısıyla yüzde 31 artışla 50 milyar TL seviyesine ulaştı. Banka dışı işlerin kârlılığı ise bu yüksek büyümenin ötesinde arttı; banka dışı işlerimizde net kârımız yüzde 86 artışla 1 milyar 561 milyon TL olarak gerçekleşti”.

Holding’in büyük kazançlar açıkladığı dönem sadece Adana’da Sabancı Holding’in otobüs ve iş makinesi üreten fabrikası TemSA’dan yüzlerce işçi atıldı. Bu durum ücretten sosyal güvenlik prim desteğine, vergi indirimlerin kısa çalışma ödeneğine uzanan sermayeye teşviklerin patronların kazançlarını katlarken, işçileri ekonomik krizin faturasını ödemekten kurtarmadığını gösterdi. (EKONOMİ SERVİSİ)