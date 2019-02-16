16 Şubat 2019 09:38

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli (16 Şubat)

Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde yapılması planlanan bazı feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli (16 Şubat)

Fotoğraf: DHA 

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    Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, Kuzey Ege Denizi’ndeki poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

    Kuzey Ege Denizi'nde 5 gündür etkili olan, zaman zaman saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada- Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00’de yapılması planlanan seferler ile Bozcaada-Geyikli hattında Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den ise, saat 15.00'te yapılacak seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

    Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlarda ise seferler yapılmaya devam ediliyor. (DHA)

    Fotoğraf: DHA 

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