Afrika'da uzun aradan sonra 'kara panter' görüntülendi

Vahşi yaşam fotoğrafçısı Will Burrard-Lucas, Afrika'da oldukça nadir rastlanan "kara panter"in yüksek kalitede fotoğraflarını çekmeyi başardı.

Geçen yıl bölgede siyah bir leoparın olabileceği duyumu üzerine başlatılan çalışma kapsamında bölgedeki birçok yere kamera yerleştirildi ve bekleyiş mutlu sonla bitti.

Fotoğraf: Will Burrard-Lucas

Kenya'da çalışma yürüten Araştırmacı Dr. Nicholas Pilfold da Laikipia Vahşi Yaşam Kampı'nda fotokapanla çekilen fotoğraflardaki canlının leopar olduğunu doğruladı. Dr. Pilfold ve ekibi, "kara panter"in kürkündeki desenin leoparların karakteristik desenleriyle örtüştüğünü belirtti.

Fotoğraf: Will Burrard-Lucas

Pilfold, tamamen siyah tüylere sahip leoparların oranının dünya çapında yüzde 11 olduğunu ve büyük bölümünün Güneydoğu Asya'da yaşadığını söyledi.

Fotoğraf: Will Burrard-Lucas

Pilfold, Afrika'da siyah leoparlara çok nadiren rastlandığı, son gözlemin, 1909'da Etiyopya'da yapıldığını aktardı.

Will Burrard-Lucas, fotoğrafların çekim öyküsünü de blog.burrard-lucas.com'da paylaştı. (DIŞ HABERLER)