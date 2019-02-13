13 Şubat 2019 18:12
İlaç fiyatlarına yüzde 26.4 oranında zam yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarında yüzde 26.4 oranında zam yapıldığını açıkladı.
Fotoğraf: Pixabay
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere ilaç fiyatlarında yüzde 26.4 oranında zam yapılacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Sektörle geldiğimiz noktada biz bu yıl için 19 Şubat'tan sonra uygulanmak üzere bir sabit oranda anlaşmış olduk. Bu yılki zam oranının yüzde 26,4 olarak uygulanmasına hep birlikte karar vermiş olduk” dedi. (Ankara/AA)
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