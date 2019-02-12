HDP’nin Kartal’da çöken binayla ilgili araştırma önergesi reddedildi

İstanbul Kartal'da bir binanın çökmesi sonucu 21 kişinin yaşamını yitirdiği olay, TBMM Genel Kurulunun gündemine geldi. HDP’nin araştırma önergesi talebi reddedildi.

HDP, Danışma Kurulu toplanamadığı için Kartal'da 21 kişinin yaşamını yitirdiği Yeşilyurt apartmanının çökmesine ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bunun bir kaza ya da afet değil cinayet olduğunu söyledi.

"ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SEKMEN İZİN VERDİ"

5 katlı olarak izin verilen binaya, daha sonra dönemin Kartal Belediye Başkanı, şimdiki Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in 3 kat daha izin verdiğini ifade eden Paylan, İstanbul'da on binlerce, Türkiye'de yüz binlerce Yeşilyurt apartmanı olduğunu savundu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, "İmar barışı başvurularına bakın, bu binalar depreme dayanıklı mı, değil mi önce bunlara bakalım. Böyle giderse hepimiz bu binaların altında kalırız." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, binanın deprem veya sel gibi bir afet nedeniyle çökmediğini belirtti.

Konuyla ilgili hesap sormak, öç almak peşinde olmadıklarını dile getiren Altay, ancak olayın yeni acıların yaşanmaması için sorgulanması, masaya yatırılması gerektiğini söyledi.

Altay, 1998'de binaya kaçak olarak 3 kat yapıldığını, belediyenin 1998'de 8 kat üzerinden emlak vergisi aldığını savundu. Altay, 1997'de Kartal Cumhuriyet Başsavcılığına çöken binanın bulunduğu adadaki 6 adet bina için kaçak, güvenli olmadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu anlatarak, hükümetin, "Kimin bu konuda kusuru varsa işlem yapacağız." diyebilmesi gerektiğini ifade etti.

Binaya kaçak kat çıkılmasında görevi ihmal, görev kusuru olduğunu savunan Altay, bu ithamların muhatabı olan dönemin Kartal Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in, 31 Mart seçimlerinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu kaydetti.

AKP İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Türkiye'nin sağlıksız yapı sorunu bulunduğunu vurgulayarak, sadece İstanbul'da 320 bin riskli bağımsız bölümün yıkıldığını, Türkiye genelinde 622 bin bağımsız bölümün AK Parti iktidarında yıkılıp yeniden yapıldığını bildirdi. Şentürk, ancak yangının çok büyük, imkanların kısıtlı olduğunu dile getirdi.

Konuşmalardan sonra HDP'nin grup önerisi de kabul edilmedi. Ayrıca CHP'nin, Bartın'ın Amasra ilçesinde ve Batı Karadeniz’de kurulması planlanan santrallere ilişkin grup önerisi de Genel Kurulda reddedildi.

Bu arada CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "emeklilikte yaşa takılanlara (EYT)" ilişkin verdiği kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması görüşmelerinde kürsüye "EYT kader değildir" yazılı önlükle çıktı.

Teklifin doğrudan gündeme alınması kabul edilmedi. (AA),