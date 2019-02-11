Aydın'da mermer fabrikasında çalışan işçi yaşamını yitirdi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, bir mermer atölyesinde meydana gelen iş cinayetinde bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir mermer fabrikasında çalışan 42 yaşındaki Ali Erdinç'in kolu, iş makinesine sıkıştı. Bu esnada dengesini kaybeden işçi, başını da demire çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Erdinç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)