11 Şubat 2019 17:04
Aydın'da mermer fabrikasında çalışan işçi yaşamını yitirdi
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde mermer fabrikasında makineye sıkışıp başını çarpan Ali Erdinç isimli işçi yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Pixabay
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, bir mermer atölyesinde meydana gelen iş cinayetinde bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir mermer fabrikasında çalışan 42 yaşındaki Ali Erdinç'in kolu, iş makinesine sıkıştı. Bu esnada dengesini kaybeden işçi, başını da demire çarptı.
112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Erdinç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)
ETİKETLER: İş cinayetiAydın
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