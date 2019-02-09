Hayatını kaybeden Sanatçı Hakan Yeşilyurt son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçı Hakan Yeşilyurt, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yeşilyurt Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı Hakan Yeşilyurt'un cenaze töreninden Fotoğraf: Evrensel

Antalya Kızılarık Cemevinden alınarak omuzlar üzerinde Kızılarık mezarlığına götürülen Yeşilyurt burada toprağa verildi. Yoğun bir kalabalık tarafından omuzlarda taşınan Yeşilyurt’un cenazesine, siyasi parti temsilcileri, sendika ve dernek yöneticileri, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, sanatçı dostları İlkay Akkaya, Onur Akın, Hasan Kal ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze mezarlığa götürülürken sanatçının Eftelya türküsü söylenirken, sık sık "Yaşasın devrim ve sosyalizm" sloganları atıldı.

Sanatçı arkadaşı Onur Akın, Yeşilyurt için ‘’Hakan Yeşilyurt benimde içinde bulunduğum muhalif sanatçıların içerisinde en genç, en yürekli olanlarımızdan birisiydi. Bu onurlu ve devrimci duruşundan hiç ödün vermedi. Dimdik yaşadı. Hiç kimsenin kalbini kırmadı. Herkesi güldürdü, herkesi mutlu etmeye çalıştı hayatı boyunca. Bizi güldüren o güzel çocuğu hep kalbimizde yaşatıp, hep anımsayacağız. Işıklar içinde uyusun, yolu açık olsun Hakan’ımın’’ diye konuştu.

İlkay Akkaya, ‘’Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hakan Türkiye’nin çok büyük bir değeriydi, kıymeti de bilinmemiş bir değeriydi. Ne diyeyim memleket gibiyiz işte’’ diyerek duygularını ifade etti.

Şair, müzisyen Hasan Kal ise ‘’Sevgili Hakan Yeşilyurt için ona güzel ve yakışan bir tören düzenledik. Hakan Yeşilyurt’un bende sanatçı ilişkisinin ötesinde bir abi kardeş ilişkisi vardı. Ölümü beni derinden etkiledi. Her şeyden önce kendisi iyi bir müzisyen, iyi bir arkadaştı. Kendisinin çıkarttığı son albümünde sözleri bana ait olan bir parça vardı. Benim hazırlığını yaptığım albüm için bana müzik ve sözleri kendisine ait olan üç parça vermişti. Ne diyelim devri daim olsun’’ dedi.

Hakan Yeşilyurt'un ölümünü Önder Babat Kültür Merkezi duyurmuştu. Twitter'dan yaptıkları paylaşımda “Çok değerli dostumuz, arkadaşımız Hakan Yeşilyurt'u kalp krizi sonucu kaybettik. Bu erken ve ani kayıp bizlere büyük bir acı yaşattı. Acılı ailesine, dostlarına ve yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz” denilmişti.

Çok değerli dostumuz, arkadaşımız HakanYeşilyurt ‘u kalp krizi sonucu kaybettik. Bu erken ve ani kayıp bizlere büyük bir acı yaşattı. Acılı ailesine, dostlarına ve yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz. — Önder Babat Kültür Merkezi (@OnderBabatKM) 9 Şubat 2019

HAKAN YEŞİLYURT KİMDİR?

1973 Ankara doğumlu Hakan Yeşilyurt, Adalılar müzik grubunun kuruluşunda yer aldı. Hakan Yeşilyurt Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümleri ile tanınıyordu.

HAKAN YEŞİLYURT'UN ARDINDAN

Sanatçı dostları ve siyasetçiler, Hakan Yeşilyurt'a sosyal medyadan verdikleri mesajlarla veda etti.

Yapılan bazı paylaşımlar şöyle:

İnanıyoruz ve biliyoruz. "Adalının Türküsü Düşmeyecek Dillerden". Türkülerimizde, marşlarımızda ve kavgamızda yaşayacaksın. Yıldızlar yoldaşın olsun HakanYeşilyurt pic.twitter.com/n6iAuZXeaS — Adalılar (@Adallar1) 9 Şubat 2019

“Genç iken ölene ölüm zor iştir” sanatçı kardeşimiz Hakan Yeşilyurt hakka yürüdü. Işık’lar içinde uyusun kardeşimiz. Çok erken oldu hakanyeşilyurt pic.twitter.com/xh0jYyVZLB — Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) 9 Şubat 2019

Yan yana mekanlarda şarkı söylerdik öğrencilik yıllarımızda. Her kederini gizleyecek bir tebessümü vardı. İyiydi, gençti gitti. HakanYeşilyurt — Servet Kocakaya (@servetkocakaya) 9 Şubat 2019

Nasıl olur, sevgili Hakan Yeşilyurt.... İki gözüm benim, sevgili kardeşim çok gençsin daha. Böyle apansız çekip gitmek sana yakışırmı? Çok yazık oldu çok... HakanYeşilyurt pic.twitter.com/65jICKHc0e — FERHAT TUNÇ (@ferhatttunc) 9 Şubat 2019

O güzel onurlu kadın Gül ablanın evladı ...Devrime ve aşka inanan Dersim'in gözelerinden yüreğimize damlayan bir yudum su... Munzur'un deli çocuğu, hakanyeşilyurt pic.twitter.com/biCybukLCs — Sevinç Eratalay (@EratalaySevinc) 9 Şubat 2019

3 günlük dünyadan bir Hakan geçti.. Devrin daim olsun can dost. hakanyeşilyurt pic.twitter.com/yWVo09uoK2 — tolga sag (@SagTolga) 9 Şubat 2019

Sevgili Hakan Yeşilyurt, zamansız yitirdik sanatçı kardeşimizi. Tüm aileye ve ayrıca annesi Gül ablaya sabır diliyor, acısını paylaşıyorum. — selma gürkan (@gurkanselma) 10 Şubat 2019

Çok erken oldu, çok...

Hoşçakal abi HakanYesilyurt pic.twitter.com/WvO0Y6Gpov — Barış Atay (@barisatay) 9 Şubat 2019

Genç yaşta bir genç yürek sustu... Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. HakanYeşilyurt https://t.co/BZYG7Gr3NI — Ali KENANOĞLU (@alikenanoglu) 9 Şubat 2019

Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme ve Bize Kalan albümlerinin sahibi Sanatçı Hakan Yeşilyurt geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kendine has bir sesi olan Yeşilyurt'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. HakanYeşilyurt pic.twitter.com/Zmi7DEK0yg — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 9 Şubat 2019

O güzel insanlar , o güzel atlara binip gitmeye devam ediyor.

Özgün müziğin kadife sesli sanatçısı HakanYeşilyurt'u çok genç yaşta kaybettik.

Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/qp1ygV7POg — Veli AĞBABA (@veliagbaba) 9 Şubat 2019

Mücadelenin, emeğin, emekçinin ezgilerine ses olan değerli sanatçı HakanYeşilyurt'u, kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Sesiyle, ezgileriyle bizimle yaşayacak... pic.twitter.com/dOQPtDk40a — Orhan SARIBAL (@orhansaribalchp) 9 Şubat 2019

Ses verdiğin ezgiler yüreğimizde...



"aynı topraktan geldik

biz bize benzeriz

sevdayla dururken

neden kavga ederiz?"HakanYeşilyurt devrin daim olsun.https://t.co/LVVQqEiP5h — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) 9 Şubat 2019

HakanYeşilyurt güzel bir insandı.Güzel bir sesti. Kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesinin,sevenlerinin başı sağolsun. — Alper Taş (@alper_tas) 9 Şubat 2019

(HABER MERKEZİ)