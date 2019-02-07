CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi görevinden istifa etti

CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, genel sekreterlik görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hamzaçebi, CHP içinde siyasete devam edeceğini söyledi.

Hamzaçebi istifa haberini sosyal medya üzerinden duyurdu ve şunları söyledi: 12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. (HABER MERKEZİ)