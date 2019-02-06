Tütün yasasını protesto eden üreticiler hakim karşısına çıktı

TBMM’de Torba Yasayla kabul edilen ve tütün üreticilerine 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi Adıyaman’da protesto eden 39 tütün üreticisine dava açıldı. CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, tütün eylemine katılan 39 tütüncüye açılan davanın 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına katıldı.

‘TÜTÜN EMEK VE ALINTERİNİN SEMBOLÜDÜR’

Duruşma çıkışı açıklama yapan Tutdere, “Emek ve alınterinin sembolü tütün üreticilerimizin Anayasal haklarını kullandıkları için Adıyaman 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davalarının duruşmasına katıldık. İyi günde, kötü günde üreticilerimizin yanında olmaya devam edecek ve sorunlarını çözmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

TÜTÜNCÜLER GÖZALTINA ALINMIŞTI

TBMM Genel Kurulu'na sevk edilen Torba Yasa'da bulunan ve makaron veya sigara kağıdına ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün doldurarak satanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını öngören düzenlemeye tepki gösteren Adıyaman’daki tütün üreticileri ve satıcıları, 24 Kasım 2017 tarihinde kararı protesto etmek için Adıyaman Belediye binası önünde toplanmış, Valiliğe yürümek istemişti. Polis ise eylem yapan tütün üreticisi binlerce kişiye cop ve TOMA ile karşılık vermiş, çok sayıda yurttaş ise gözaltına alınmıştı. Tütün üreticileri 1 ile 4 gün arasında değişen sürelerde gözaltında kalmışlardı.

Tütün üreticileri ve satıcıları hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa muhalefet etmek, 1 ay süreyle gösterilerin yasaklanmasına dair karara aykırı davranmak suçlamasıyla iddianame düzenlenmişti. Adıyaman’da tütüncülerin sokağa çıkacağı 24 Kasım tarihinden 4 gün önce yani 20 Kasımda şehirdeki gösteriler OHAL gerekçesiyle 1 ay süreyle yasaklanmıştı. (HABER MERKEZİ)