Karl Marx’ın Londra’daki mezarına saldırı

Bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx’ın Londra’daki mezarına zarar verildi. Highgate Mezarlığı’ndaki saldırının çekiçle gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Saldırıda Marx’ın 1881’deki orijinal mezar taşından alınarak 1954’te anıta eklenen mermer bölgeye zarar verildi.

Her yıl on binlerce ziyaretçinin uğradığı mezara yönelik saldırıyı kınadığını söyleyen Highgate Mezarlığı Vakfı Dostları’nın Yöneticisi Ian Dungavell, mezarı bir daha eski haline döndürmenin mümkün olmayacağını söyledi. Dungavell, zarar verilmiş başka mezar olmadığını söyledi.

Karl Marx's memorial has been vandalised! It looks like someone has had a go at it with a hammer. It's a Grade I-listed monument; this is no way to treat our heritage. @MarxLibrary @HeritageCrime We will repair as far as possible. pic.twitter.com/6nY2TJOjw7 — Highgate Cemetery (@HighgateCemeter) February 5, 2019

"UNUTULMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Dungavell, Guardian’a verdiği demeçte “Karl Marx’ın bilerek hedef alındığını düşünüyoruz. Rastgele bir iş değil. Fotoğraflardan, şahsın Karl Marx’ın adını silmek için epey uğraştığını görebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Saldırıyı bencilce bir eylem olarak niteleyen Dungavell, “Marx’ın düşüncelerine ilişkin ne düşünürseniz düşünün bu, korkunç bir şey. İnsani açıdan baktığımızda bu kendisinin, eşinin ve ailesinin diğer üyelerinin mezarı” dedi.

Marx'ın mezarının daha önce de birçok kez saldırıya uğradığını söyleyen Dungavelli "Tamamen boyandığı, mezarın önünde sloganların atıldığı oldu. Bir keresinde anıtın tepesindeki bronz büst iplerle yere düşürüldü. Ocak 1970'te boru bombası patlatılarak ön yüzü tahrip edildi" ifadelerini kullandı.

Dungavell, "Tüm bu olanlardaki tek teselli, Marx'ın halen unutulmadığını göstermesi" şeklinde konuştu.

Polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı aktarılırken mezarlığın çevresine güvenlik kameraları yerleştirilmesi gündemde. (DIŞ HABERLER)