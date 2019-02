Karl Marx’ın Londra’daki mezarına saldırı

Bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx’ın Londra’daki mezarına zarar verildi. Highgate Mezarlığı’ndaki saldırının çekiçle gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Saldırıda Marx’ın 1881’deki orijinal mezar taşından alınarak 1954’te anıta eklenen mermer bölgeye zarar verildi.

Her yıl on binlerce ziyaretçinin uğradığı mezara yönelik saldırıyı kınadığını söyleyen Highgate Mezarlığı Vakfı Dostları’nın Yöneticisi Ian Dungavell, mezarı bir daha eski haline döndürmenin mümkün olmayacağını söyledi. Dungavell, zarar verilmiş başka mezar olmadığını söyledi.

Karl Marx's memorial has been vandalised! It looks like someone has had a go at it with a hammer. It's a Grade I-listed monument; this is no way to treat our heritage. @MarxLibrary @HeritageCrime We will repair as far as possible. pic.twitter.com/6nY2TJOjw7