Galatasaray, Brezilyalı stoperi Maicon'u Al Nasr'a kiraladı

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı stoperi Maicon'u Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr'a kiraladı. Galatasaray, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisinden 1 milyon 700 bin avro alacak.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1 milyon 700 bin avro tutarında peşin bedel ile El Nasr kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri El Nasr kulübü tarafından ödenecektir."

Galatasaray'ın 2017-2018 sezonunda Brezilya'nın Sao Paulo takımından transfer ettiği Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 45 Süper Lig maçında 6 gole imza atmıştı.

Brezilya ekibinden 7 milyon avro bonservis ücretiyle kadroya katılan Maicon'un Galatasaray ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Al Nassr kulübü, Maicon transferini Twitter'dan yayınladığı video ile duyurdu.

(AA)