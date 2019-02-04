04 Şubat 2019 14:30

Ekoloji Birliği: Temiz hava haktır, iki yıl beklemez!

Ekoloji Birliği, termik santrallerin çevre yaptırımlarından muaf tutulmasını öngören yasa teklifinin geri çekilmesini istedi.

Ekoloji Birliği: Temiz hava haktır, iki yıl beklemez!

Sugözü Termilk Santrali - Adana (Fotoğraf: Evrensel)

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    Ekoloji Birliği Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen torba yasanın termik santrallere 2 yıl daha çevre yaptırımlarından muafiyet getiren maddesiyle ilgili açıklama yaparak maddenin tekliften çekilmesini istedi.

    ‘İKİ YIL DAHA ÖZGÜRCE KİRLETME İZNİ VERİLİYOR’

    Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (Torba Yasa), 5 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulunda görüşüleceği belirtilen açıklamada; “Söz konusu teklifin 45. Maddesi ile aslında ömrünü tamamlamış olan kömürlü termik santrallerin çevre yatırımlarını yapmaları konusunda 2013’de getirilen zorunluluk 3’üncü kez ertelenmek isteniyor. Teklif, Türkiye’de çok uzun zaman önce faaliyete başlayan ve ciddi çevre sorunları yaratan on adet termik santralin ‘baca gazı arıtma, rehabilitasyon, kül depolama kapasitelerinin artırılması’ gibi çevre yatırımlarının yapılmasının 2021 yılına kadar ertelenmesine izin veriyor. Diğer bir deyişle, ömrünü tamamlamış olan bu santrallere 2 yıl daha havayı özgürce kirletme izni veriliyor” denildi.

    ‘ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI UYGULANMAMIŞTI’

    2013 yılında Çanakkale, Kahramanmaraş, Karabük, Kütahya, Manisa, Sivas ve Zonguldak’ta bulunan 10 santrale, baca gazı arıtma tesisi başta olmak üzere çevre yatırımlarını 2019 yılına kadar erteleme ve Bakanlar Kurulu’na da bu izni 2021 yılına kadar uzatma izni verilmiş olduğu hatırlatılan açıklamada; şu ifadelere yer verildi:

    “Ancak söz konusu geçici madde hakkında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, Anayasa Mahkemesi nezdinde iptal davası açılmış ve madde iptal edilmişti. Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmamış, 2015 yılında yapılan yeni bir yasal düzenleme ile söz konusu 10 santrale 2019’a kadar süre verilmişti. Çevre yatırımlarını tamamlamayan söz konusu santrallar geçen sürede havamızı kirletmeye devam etti. Partikül madde ölçümlerinde, elde edilen değerlerin Dünya Sağlık Örgütü’nün sınır değerlerini kat kat aştığı saptandı.”

    MADDE KABUL EDİLİRSE 2021 YILANA KADAR HAVAYI KİRLETECEKLER

    45’inci maddenin kabul edilmesi halinde toplam kurulu gücü, 4680 MW olan 10 santralin halihazırda devam ettiği olumsuz çevresel etkilerin, en başta hava kirliliği ve sağlık etkisi katlanarak 2021 yılına kadar da devam edeceği belirtilen açıklamada, sürekli ertelenmekte olan bu yatırımların 2021 yılında da tamamlanacağının meçhul olduğu dile getirildi.

    ‘45. MADDE TORBA YASADAN ÇIKARILSIN’

    Çevre yatırımı ertelenmek istenen santralların bulunduğu Çanakkale, Kahramanmaraş, Karabük, Kütahya, Manisa, Sivas, Şırnak ve Zonguldak’ta ve diğer santralların bulunduğu şehirlerde yaşanmakta olan ciddi hava kirliliğinin her geçen gün erken ölümlere ve olumsuz sağlık etkisine neden olduğu vurgulanan açıklamada; “Ekoloji Birliği Bileşenleri olarak, 45’inci maddenin tekliften çıkartılmasını, her gün etkisini ciddi anlamda yaşadığımız küresel ısınmaya ve iklim krizine yol açtığı bilinen tüm mevcut termik santralların bir an önce kapatılmasını, yeni projelerin de iptal edilmesini istiyoruz” denildi.

    BACA GAZI KÜKÜRT GİDERİM TESİSİ OLMAYAN TERMİK SANTRALLER

    • Çanakkale / Çan 18 Mart Termik Santrali
    • Şırnak / Silopi Termik Santrali
    • Kahramanmaraş / Afşin Elbistan A Termik Santrali
    • Karabük / Kardemir Termik Santrali
    • Kütahya / Tunçbilek Termik Santrali
    • Kütahya / Seyitömer Termik Santrali
    • Manisa / Soma A Termik Santrali
    • Manisa / Soma B Termik Santrali
    • Sivas / Kangal Termik Santrali (1 ve 2. üniteler)
    • Zonguldak / Çatalağzı Termik Santrali (HABER MERKEZİ)

    Termik santrallere '2 yıl daha zehirleyebilirsin' muafiyeti

    Termik santrallere '2 yıl daha zehirleyebilirsin' muafiyeti

     

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