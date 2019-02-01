Kaçak kazı yapmak için emniyetin tüm imkanlarını seferber etmişler

Diyarbakır Silvan’da Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet ettikleri gerekçesiyle geçen hafta Silvan Emniyet Müdürü Ömer Öztürk ve 4'ü polis 8 kişinin tutuklandığı operasyonla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Tutuklananlar arasında bulunan Nöbetçi Amir Komiser Serkan C.’nin kaçak kazıya resmiyet kazandırmak ve ihbarların önüne geçmek için olay yerine zırhlı polis aracı yönlendirdiği ifadelerde yer aldı.

Demirören Haber Ajansı'ndan Müslim Sarıyar'ın haberine göre Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak define aranacağı yönünde ihbar üzerine teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan araştırmada Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk, komiser yardımcısı Bekir B., komiser yardımcısı Serkan C., polis memurları Ali P. ve Abdulmüddalip G.’nin de aralarında bulunduğu bir grup kişinin suça karıştığı belirlenince durum, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’a bildirildi. İhbar üzerine definecilere yönelik Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlatıldı.

155 HATTINDAKİ MEMURA "İHBAR ALIRSANIZ EKİP GÖNDERMEYİN" TALİMATI

Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk ve ekibi kaçak kazı için harekete geçti. Komiser yardımcılarından Serkan C. olay gecesi İlçe Emniyet Amirliği'nde Nöbetçi Amir olarak görevlendirildi. Öztürk ise diğer rütbelilerin tarihi konağın bahçesindeki kaçak kazıya müdahale etmelerini engellemek amacıyla hepsini odasında topladı. Nöbetçi Amir Serkan C., "155 Polis İmdat" ihbar hattındaki görevli polis memurunu arayarak kendilerinin bir çalışması olacağını, kazı yapıldığına ilişkin ihbar telefonu geldiğinde ekip göndermemelerini ve kendisinin aranmasını istedi.

İHBARLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ZIRHLI POLİS ARACI ÇAĞIRDILAR

Aralarında polis memurlarının da bulunduğu ekip söz konusu adreste kazı yaparken vatandaşlar ihbarda bulunuldu. Ancak 155 hattında bulunan polis memuru aldığı emri yerine getirip durumu Nöbetçi Amir Komiser Serkan C.’ye bildirdi. Bunun üzerine Serkan C., kaçak kazıya resmiyet kazandırmak ve ihbarların önüne geçmek için olay yerine zırhlı polis aracı yönlendirdi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tüm hazırlıklarını tamamlayan defineci polisler, söz konusu bölgede kazı yapmaya başladıkları sırada Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün talimatıyla operasyon başlatıldı. Defineciler henüz 1 metre kazdıkları sırada baskın yapıldı. Kazı alanında kazma, kürek, dedektör gibi malzemeler ele geçirildi.

Olay yerinde bulunan komiser yardımcıları Bekir B., polis memurları Ali P., Abdulmüddalip G, sivil vatandaşlar Mahfuz A, Nesih T., Abdulvahap K., Arif A. ve İsamettin Ç. ile o gece nöbetçi amir olan komiser yardımcısı Serkan C. ve Silvan Emniyet Müdürü Ömer Öztürk gözaltına alındı.

"TERÖRİSTLERİN KAÇARKEN GÖMDÜKLERİ PARA VE ALTINLARI ARIYORDUK"

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen defineciler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin verdikleri ifadede, “Sur olayları sırasında kaçan teröristlerin altın ve paraları buraya gömdüklerini öğrendik. Bu nedenle kazı yapıyorduk” dedikleri öğrenildi. Ancak yapılan tespitlerde bahsedilen evrakla ilgili herhangi bir resmi işlem yapmadıkları belirlendi. Soruşturma derinleştirdiğinde gerçek ortaya çıktı. Şahısların kazıyı Ermenilere ait altınların buraya gömülü olduğu duyumları üzerine yaptıkları öğrenildi.

POLİS MÜDÜRÜ DE DAHİL 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Sorgularının ardından mahkemeye sevkedilen şüphelilerden Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk, komiser yardımcısı Bekir B., komiser yardımcısı Serkan C., polis memurları Ali P. ile Abdulmüddalip G ve sivil şüphehiler Arif A., Nesih T., Abdulvahap K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZİRAAT MÜHENDİSİNİN ANNESİ RÜYAYA YATMIŞ

İddiaya göre tutuklananlar arasında bulunan ziraat mühendisi Abdulvahap K.’nın annesi, defineyi bulmak için istihareye yattı ve kazı sırasında oğlunu telefonla yönlendirdi. (HABER MERKEZİ)