Yüksek gerilim hattında akıma kapılan genç işçi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yüksek gerilim hattında bakım yapan 21 yaşındaki Oğuzhan Demirhan elektrik akımına kapılarak, yaşamını yitirdi.

Manavgat'ta, yüksek gerilim hatlarının bakımının yapıldığı firmada çalışan Oğuzhan Demirhan ve kardeşi Metehan Demirhan, saat 11.30 sıralarında, bakım- onarım için Karacalar Mahallesi'ne gitti. Bakım için direğe tırmanan Oğuzhan Demirhan elektrik akımına kapıldı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Demirhan, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Demirhan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)