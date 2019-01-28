Pek çok kentte etkili olan sis, kara ve deniz trafiğini etkiledi

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda, sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, saat 09:00 itibarıyla etkisini artırdı. Görüş uzaklığının düşmesi, deniz ulaşımını etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı saat 09:30'da sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde bekletildi. Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılmaya devam edildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği öğrenildi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA DA SİS ETKİSİ

Fotoğraf: Hasan Yıldırım/DHA

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı. Boğaz çevresinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. (DHA)

BOLU DAĞI'NDA TRAFİK YAVAŞLADI

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü. Yumrukaya, Abant kavşağı, Seymenler ve Bakacak mevkisinde yer yer sis etkili oluyor. Kara yolları ekipleri, sürücüleri bölgede etkili olan sise karşı dikkatli olmaları konusunda ışıklı tabelalar ve sis lambalarıyla uyarıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Düzce kent merkezinde, D-655 Batı Karadeniz Zonguldak-Düzce bağlantı yolunun Hiciz ve Kabalak rampaları, Şifalı Su ve Tepeköy mevkilerinde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Zonguldak'ta yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi, ulaşımı etkiledi. Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu arttıran sis, özellikle Zonguldak-İstanbul kara yolunda görüş mesafesini azalttı.

Hava sıcaklığının 5 derece olduğu kentte, sisin gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Sakarya'da da gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sisin etkili olduğu Serdivan, Adapazarı ve Erenler ilçelerinde sürücüler trafikte kontrollü ilerledi. (AA)