Süper Lig'de 19. hafta programı ve toplu sonuçları

Süper Lig'in 19'uncu haftasında cuma, cumartesi ve pazar maçları tamamlandı. Pazar mesaisinde Çaykur Rizespor sahasında 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Konyaspor, Antalyaspor'u 2-0 yenerken Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de 19. hafta Beşiktaş-BB Erzurum maçıyla başladı. Siyah-beyazlılar, evindeki maçta kümede kalma mücadelesi veren rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş 30, Erzurum 17 puana yükseldi.

Cumartesi günü oynanan ilk maçta Kayserspor sahasında Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı. Böylece Bursaspor haftayı 23, Kayserispor ise 21 puanla tamamladı.

Günün kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi Sinan Gümüş'ün golüyle yendi ve puanını 35'e çıkardı.

RİZE SON 20 DAKİKADA 3 GOL ATTI

Pazar gününün ilk maçında Çaykur Rizespor evinde Akhisarspor'u 3-1 yendi.

Çaykur Rizespor'un gollerini 70'inci dakikada Dario Melnjak, 72'nci dakikada Vedat Muriqi ve 82'nci dakikada Prejuce Nakoulma kaydederken, Akhisarspor'un tek golü 15'inci dakikada Edin Cocalic'ten geldi.

Cocalic mücadelenin 20'nci dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Rizespor bu galibiyetle 18 puana yükseldi ve 15.'liğe çıktı. Akhisarspor ise 17 puanla son sıraya geriledi.

KONYA, ANTALYA'YI 2 GOLLE GEÇTİ

Pazar gününün ikinci maçında Konyaspor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. 11. dakikada Marko Jevtovic'in golüyle öne geçen Konyaspor, 56'da Nejc Skubic'le sonucu belirledi. Konyaspor bu galibiyetle 31 puanla dördüncülüğe yükseldi. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.

SİVAS-TRABZON YENİŞEMEDİ

Pazar gününün son maçında Trabzonspor, Sivas deplasmanından 1 puan çıkarabildi: 1-1.

İlk gol 73. dakikada Arouna Kone'den gelirken Abdülkadir Parmak 75'te sonucu belirledi. Böylece Trabzonspor 30, Sivasspor 25 puana yükseldi.

PAZARTESİ GÜNÜ 3 MAÇ VAR

Süper Lig'de 19. hafta pazartesi günü yapılacak 3 maçla tamamlanacak. Maçların hepsi 20.00'de oynanacak: Ankaragücü-Alanyaspor, Başakşehir-Kasımpaşa, Fenerbahçe-Yeni Malatya. (SPOR SERVİSİ)