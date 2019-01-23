Leyla Güven için başlatılan imza kampanyasına destek sürüyor

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle süresiz dönüşümsüz açlık grevi başlatan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven, eyleminin 78’inci gününde.

Güven’in ve talebinin desteklenmesi amacıyla birçok yerde eylemler devam ederken internet üzerinden başlatılan imza kampanyası da yayılarak büyüyor.

19 Ocak tarihinde change.org üzerinden başlatılan uluslararası kampanyaya 4 gün içinde yaklaşık 7 bin kişi destek verdi.

İmza kampanyasına destek vermek isteyenler sayfaya bu bağlantıdan ulaşabiliyor: https://www.change.org/p/leyla-guven-petition-for-leyla-guven

ULUSLARARASI HAK SAVUNUCULARINA ÇAĞRI

Öte yandan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve HDP Eski Milletvekili Selma Irmak 10. gününde. DBP Genel Merkezi açlık grevlerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamayı DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Halide Türkoğlu okudu. Türkoğlu şunları söyledi:

“Sayın Öcalan’ın ailesi ve avukatları ile görüş hakkı temel bir haktır. 20 yıldır Sayın Öcalan üzerinde uygulanan insanlık suçu olan tecrit normalleştirilemez, kabul edilemezdir. Başta DTK Eş Başkanı Leyla Güven ve Eş Genel Başkanımız Sebahat Tuncel’in ve yüzlerce Kürt siyasi tutuklunun talebi tüm Kürt halkının, tüm Türkiye halklarının ve insan haklarını savunan tüm kesimlerin talebidir. Bu yönüyle açlık grevlerinin kritik aşamayı geçmiş olmasının ve talebimizin haklılığıyla tüm kamuoyunun ve uluslararası hak savunucuların daha duyarlı bir şekilde davranmaya, tecridi kırmak için sorumluluk almaya çağırıyoruz.”

Açıklamadan sonra cezaevlerindeki tutuklulara kartpostal gönderildi. (HABER MERKEZİ)