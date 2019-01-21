Ener Liva Mağdurları yarım kalan evlerinin önüne gitti

Ener Liva Mağdurları tamamlanmayan evlerinin önünde açıklama yaptı. İzmit Büyükşehir eski Belediye Başkanı ve CHP eski Milletvekili Sefa Sirmen ve ortağı Ziya Akçay tarafından projesi başlatılan Ener Liva evleri, Sirmen ve Akçay'ın iflas etmesi sonrası durmuştu. 115 konut ve 189 rezidans daire bulunan proje, pek çok insanı mağdur etti. Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen bir grup vatandaş, bundan sonra her hafta Cumartesi günü bir araya geleceklerini ve yaşadıkları mağduriyetin duyulması için seslerini yükselteceklerini ifade etti.

'BİZİ BU DERTTEN KURTARIN'

Ener Liva Mağdurları inşaat alanını gezdikten sonra burada açıklama yaptı:

“Sorunlarımız maalesef çözülemiyor. Ener Yapı iflas etmiş bir firma ancak iflası ilan edilemiyor. Otelin bir bölümü satıldı. Ancak ‘apart’ olarak düşünülen ve vatandaşlara satış yapılan kısım henüz satılmadı. Burada Ener Yapı şirketinin 118 dairesi bulunuyor. Sadece bu daireler satışa çıkarılsın ve banka burayı alsın. Biz de bankayla birlikte bir kooperatif kurup bu inşaatı tamamlayalım. Sayın valimiz Hüseyin Aksoy, kaymakamımız, belediye başkanlarımız... Bize yardım edebilecek her kim varsa elini taşın altına koysun ve bizi bu dertten kurtarsın.” (Kocaeli/EVRENSEL)