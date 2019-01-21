Kütahya'da göçen yol vatandaşı mağdur etti

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya’nın Emet-Tavşanlı yolunun 8 kilometrelik bölümünün Günlüce köyü mevkinde, 20 metre uzunluğunda 4 metre derinliğinde göçük meydana geldiğini hatırlatarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünü konu ile ilgili harekete geçmeye çağırdı.

Kasap, daha önce de belli noktalarda iki kez göçük meydana geldiğini ve yolun trafiğe kapatıldığını hatırlatarak, “Emet-Tavşanlı yolu, sık sık yaşanan göçükler yüzünden trafiğe kapatılıyor. Tavşanlı, Emet, Hisarcık ve Simav'dan güneye uzanan bu yolun bir türlü bitirilememesi ve sürekli yolda göçüklerin meydana gelmesi, bölge halkını çileden çıkardı. Bor madeni ve asit tankerlerinin yoğun bir şekilde geçiş yaptığı bu yolun, dolgusunun tarladan alınan toprakla yapıldığı ve dolguya taş konulmadığı gerekçesiyle yolun sağlıklı olmadığı konusunda ciddi şüpheler var. Kütahyalı vatandaşlarımız bu konuda mağdur. Her alanda olduğu gibi altyapı alanında da Kütahya’ya üvey evlat muamelesi yapılıyor” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)