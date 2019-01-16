Erdoğan: Münbic'teki saldırı ABD'nin çekilmesini etkilemeyecektir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları:

"Avrupa Brexit konusunda hassas bir dönemden geçiyor, biz de yakından takip ediyoruz."

"Brexit ihtimali karşısında Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor."

"(İngiltere'de Brexit süreci) Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz"

"Ticaret hacmimiz için 1 milyar dolar hedefimiz var. 2019'da bu hedefe daha fazla yaklaşırız."

"Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi şart. Bu haliyle Bosna Hersek'in geleceğine yönelik çözüm üretmediği geçen sürede ortaya çıkmıştır.

SURİYE GÜNDEMİ

"Trump ile görüşmede YPG'ye verilen silahların teslimi gündeme gelmedi. Trump ile ağırlıklı olarak bölgeden Amerika askerlerinin çekilmesi ve bu çekilme sırasında neler yapabiliriz bunu konuştuk. 20 mil güvenli bölge konusunun üzerinde hassasiyetle durduk. Bu konuda da Türkiye olarak biz güvenli bölge ile ilgili üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu belirttik. Bütün mesele Suriye'nin bütünlüğünü korumaktır."

"Türkiyenin Kürtlere karşı farklı bir uygulama içersinde olduğu iddiaları var bu uydurma bir haberdir"

IŞİD'İN MENBİC SALDIRISI

"Bunu DAEŞ üstlendi. Ama anlaşılan o ki Amerika’nın almış olduğunu çekilme kararını etkileme anlamı olabilir. Ben Sayın Trump’ın bu konudaki kararlılığını gördüğüm için bu tür terör eylemine karşı geri durmayacağına inanıyorum. Eğer geri durma olursa bu DAEŞ'in zaferi anlamına gelir."

"Bize gelen bilgi saldırıda 5'i ABD askeri 20 ölü var"

Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdik." ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)