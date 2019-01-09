Basın açıklaması yapmak isteyen HDP milletvekillerini polis darbetti

Ankara’da HDP’lilere yönelik gözaltıları protesto eden ve aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu partililer, polisin biber gazlı saldırısına uğradı.

Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara İl Örgütü, parti üyelerinin dün sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınmasına ilişkin parti binası önünde basın açıklaması yapmak istedi. HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile Ağrı Milletvekili Abdullah Koç’un da katıldığı açıklama öncesi parti binasının önü polis ablukasına alındı.

Yapılmak istenen açıklamaya engel olan polisler, valiliğin kararı doğrultusunda açıklama yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi. HDP üyeleri açıklamayı gerçekleştirmek istediklerini belirtince polisler biber gazı sıktı. Filiz Kerestecioğlu, “Görüyorsunuz, kendi yöneticilerimiz için bile açıklama yapmamıza izin vermiyorlar. Herkes bu ülkede AKP’li olmak zorunda değil, korkmuyoruz ve yılmıyoruz” sözleriyle polis saldırısına tepki gösterdi.

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ’

Fotoğraf: MA

Abdullah Koç ve Filiz Kerestecioğlu, maruz kaldıkları polis saldırısı sonrası Mecliste konuya dair basın açıklaması yaptı. Kerestecioğlu, biber gazından etkilenmesi nedeniyle yarım saat boyunca gözünü açamadığını dile getirdi.

Abdullah Koç ile birlikte polis kalkanlarıyla darbedildiklerini paylaşan Filiz Kerestecioğlu, “22 arkadaşımızın gözaltına alınmasına ilişkin il binamız önünde sadece açıklama yapmak istedik. Uygulanan antidemokratik uygulamalarla ilgili açıklama yapacaktık aynı zamanda. Olan sadece buydu ve buna izin verilmeyeceği söylendi. ‘O gözaltına alınanlar suçlu ve onlarla ilgili açıklama yapamazsınız’ noktasına gelmişler” ifadelerini kullandı. Kerestecioğlu, polis saldırısıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Polislerce darbedildiğini söyleyen Milletvekili Abdullah Koç da darp raporu alıp suç duyurusunda bulanacağını kaydetti. (HABER MERKEZİ)