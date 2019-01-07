Birtürk Özkavak 'Başka Şiir Lazım’ isimli şiir kitabını imzaladı

SES Eskişehir Şube Başkanı Dr. Birtürk Özkavak geçtiğimiz günlerde ‘Başka Şiir Lazım’ isimli şiir kitabını çıkardı. 43 şiirini kitabında toplayan Özkavak için Uçurtma Kitap Cafe’de imza ve tanıtım günü düzenlendi.

Sanatseverler ve dostları Özkavak’ı yalnız bırakmadı. Kitaplarını imzaladıktan sonra duygu ve düşüncelerini paylaşan Özkavak, “Bu soğuk kış gününde beni yalnız bırakmayıp kitabımın imza gününe gelen dostlara, bu şiir kitabını çıkarmamda beni cesaretlendiren başta Şair Rahmi Emeç olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. (Eskişehir/EVRENSEL)