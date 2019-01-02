Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan muhalefetle diyalog sinyali

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde barışın tesisi için bu yıl muhalefetin bütün unsurlarıyla verimli bir diyalog kurmaya çalışacağını söyledi. Devlet televizyonu VTV'de İspanyol gazeteci Ignacio Ramonet'in sunduğu programa katılan Maduro, muhalefete daha önce 400'den fazla diyalog çağrısı yaptığını söyledi ve müzakereye açık olduğunu vurguladı.

Ülkede muhalefetin bütün ideoloji ve taraflarının yer alacağı bir müzakere masası oluşturmak istediğini dile getiren Maduro, “Bu yönde umutluyum. Barışa ve sükunete ihtiyacı olan Venezuela’nın, muhalefeti yeniden ortaya çıkaracak verimli bir diyaloga ulaşması için 2019 yılında çalışacağım” dedi.

Maduro, bugüne kadar bir müzakere masasının kurulamamasını ise muhalefetin, ABD ve Kolombiya'ya bağımlı politikalar izlemesine bağladı.

Ekonomik yaptırımlara da işaret eden Maduro, hükümetin petrol üretimini artırma, petrokimya, altın, elmas ya da koltan üretim kapasitesini güçlendirmede zorluk yaşadığını belirtti. (Bogota/AA)