Film setinde iş cinayeti: Uygar Can Çetinkaya yaşamını yitirdi

Çekimleri İzmir’de yapılan Sardunya adlı filmin setinde ihmal sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Işık Asistanı Uygar Can Çetinkaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bağımsız Sinema Merkezi, iş cinayetinin hangi şirkete ait hangi film setinde ve nasıl gerçekleştiğine dair detayları takipçileriyle paylaştı.

Paylaşıma göre olay 28 Temmuz 2018’de çekimleri İzmir’de yapılan Sardunya adlı filmin setinde meydana geldi. Kolorwork Film şirketinin setinde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Uygar Can Çetinkaya, ihmal sonucu ışık ayağını tutarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İzmir’de hastanelerde yer olmadığı gerekçesiyle Manisa’ya götürülen ve özel 8 Eylül Hastanesinde yoğun bakıma kaldırılan Uygar Can Çetinkaya üç ay sonra İstanbul’a sevk edildi.

Marmara Üniversitesi Hastanesinde tedavisine devam edilen Çetinkaya, 30 Aralık akşamı yaşama veda etti. Kolorwork Film yöneticileri hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (KÜLTÜR SERVİSİ)