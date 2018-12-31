Fas'taki turist kadın cinayetleri: 1 kişi tutuklandı

Fas'ta İsviçre ve İspanya çifte vatandaşı bir kişi, 2 İskandinav kadın turistin öldürülmesine karıştığı suçlamasıyla tutuklandı. Adı açıklanmayan kişinin "terör saldırıları düzenlemeleri için" Marakeş'te Faslılar arasından adam kazanmaya çalıştığı iddia edildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 24 yaşındaki Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen ve 28 yaşındaki Norveç vatandaşı Maren Ueland'ın cenazeleri 17 Aralık'ta, Atlas Dağları'nda turistlerin gözde noktalarından birinin yakınlarında bulunmuştu.

Fas Merkezi Adli Soruşturmalar Bürosu'ndan yapılan açıklamada, İsviçve ve İspanya çifte vatandaşı olan zanlının "tutuklananlardan bazılarına yeni teknolojilere sahip teknolojik cihazları kullanmayı ve keskin nişancılığı öğrettiğinden" şüphelendiğini açıkladı. Açıklamada zanlının "aşırılık yanlısı bir ideolojinin takipçisi olduğu" belirtildi. Açıklamada, "Cinayetlerin başlıca dört zanlısının IŞİD'e biat ettiğini, ancak yetkililerin bu kişilerin Irak ya da Suriye'deki gruplarla ilişkisi olmadığına inandıklarını" ifadesi kullanıldı.

Fas'ta cenazelerin bulunduğu Imlil köyünde ise yüzlerce kişi anma töreni düzenledi.

NE OLMUŞTU?

24 yaşındaki Danimarkalı Jespersen ve 28 yaşındaki Norveçli Ueland Güneydoğu Norveç Üniversitesi'nde doğa aktiviteleri alanında eğitim görüyordu. 9 Aralık'ta bir aylık bir tatil için Fas'a giden iki kadın turist, Imlil'in 10 kilometre uzağındaki Kuzey Afrika'nın en yüksek dağı Toubkal'ın eteklerini dolaşmıştı. İki kadın turistin cenazesi kaldıkları çadırda bulunmuştu.

Maren Ueland'ın annesi, her iki kadının da gezileri öncesi tüm önlemleri aldıklarını söylemişti. (HABER MERKEZİ)