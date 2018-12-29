29 Aralık 2018 11:56
Bekon dökmü sırasında inşaat çöktü. Ölen ya da yaralanan olmadı
Sultanbeyli'de inşaat halindeki binanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Fotoğraf: DHA
İstanbul Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi’nde 4 katlı inşaatta en üst kata beton dökümü yapıldığı sırada çökme meydana geldi.
İnşaatın bir bölümü tamamen çökerken, işçiler büyük korku yaşadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
‘USTALAR O ANDA KENDİLERİNİ ZOR KURTARDI’
İhbar üzerine çökmenin meydana geldiği yere itfaiye ve polis sevk edildi. Polisler çöken inşaatın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. İnşaatın bekçiliğini yapan Kemal Özkan, “Ustalar betonu atarken, bir anda ses geldi. O anda kendilerini zor kurtarıp kaçtılar” diyerek olayı anlattı. (İstanbul/DHA)