Trabzon'da bir iş yerinde patlama: 6 yaralı

Trabzon'da bir tüpgaz bayisinde meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 4'ü ayakta tedavi edilip taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, Rıfat Atahan'a ait tüpgaz bayisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler, üst katlardaki iki daireye sıçradı. Patlamanın etkisiyle geniş bir çevredeki ev, iş yerleri ile park halindeki araçların camları kırıldı.

Büyük paniğe neden olan patlamanın ardından yurttaşlar sokağa çıktı.

Fotoğraf: Fatih Turan/DHA

5 DAKİKA SONRA İKİNCİ PATLAMA

Bu patlamadan 5 dakika sonra iş yerinde ikinci bir patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, UMKE ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla binadakiler tahliye edildi.

Ekipler, patlamanın yaşandığı sokağı, araç ve yaya girişine kapattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Tedbir amacıyla bölgeye verilen doğal gaz kesildi.

Fotoğraf: Fatih Turan/DHA

YARALILARDAN 4'Ü AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

Olayda, dükkan sahibi Atahan'ın yanı sıra 5 kişi yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ü, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenilen Atahan ile dumandan etkilendiği belirlenen bir kişinin tedavisi sürüyor.

'10-15 SANİYE YERİMDEN KIPIRDAYAMADIM'

Tüpgaz bayisinin yanındaki çay ocağının sahibi Mustafa Acuner, patlama sırasında çay ocağının içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O anda o gürültüyle beraber cam birdenbire üzerimize gelince cam kırıldı sandım ama öyle bir ses geldi ki ben o anda şok oldum. 10-15 saniye yerimden kıpırdayamadım. O ara baktım arkadaşlar yerde, yanlarına koştum. 'Bir şeyiniz var mı?' dedim. 'Herhangi bir şey yok.' dediler. Bir arkadaşımızın yüzü herhalde camdan dolayı darbe aldı. Öyle çok sıkıntı yok benim olduğum yerde ama tüpçü arkadaş yangın söndürücünün pimini açamadı. Orada bir sıkıntı yaşadı, eli yüzü falan herhalde yandı. Büyük ihtimalle şu an fakülteye sevk ettiler. İnşallah önemli bir şeyi yoktur."

Fotoğraf: Fatih Turan/DHA

Öte yandan, yangının söndürülmesiyle itfaiye ekipleri ve vatandaşlar çevrede temizlik çalışmalarına başladı. (Trabzon/AA)