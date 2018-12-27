27 Aralık 2018 12:06

160 kişilik geçici işe 1571 kişi başvurdu

İŞKUR tarafından Maraş Büyükşehir Belediyesi’nde 6 ay süreyle istihdam edilecek 160 kişilik iş için 1571 kişi başvurdu.

160 kişilik geçici işe 1571 kişi başvurdu

Fotoğraf: DHA

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    İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında Maraş Büyükşehir Belediyesi’nde 6 ay süreyle istihdam edilecek 160 kişi için 1571 kişi başvurdu.

    Başvuru, alınacak kişi sayısının yaklaşık 10 katı olunca, 160 kişiyi belirlemek için kura çekildi.

    İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından noter huzurunda çekilen kurada 1571 kişinin isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar kutuya bırakılıp görevli tarafından çekildi.

    Fotoğraf: DHA

    160 kişi, Maraş Büyükşehir Belediyesi'nde 6 ay çalışacak. 160 kişinin maaşları ve sigorta primleri İŞKUR tarafından ödenecek. 6 ayın sonunda ise 160 kişi işten çıkarılacak ve yeniden işsiz kalacaklar. (Maraş/DHA)

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