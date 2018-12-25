    • Kemal Kılıçdaroğlu: 2019 bütçesi tefecilere hizmet eden bir bütçedir

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti grup toplantısında konuştu, seçimleri işaret ederek 'İnşallah 1 Nisan'da memlekette bahar havası esecek dedi.

    25 Aralık 2018 13:44
    Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2018 14:34
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

    "Yeni bir yıla huzur ve barış içinde girmek istiyoruz. Herkesin emeğinin karşılığını aldığı bir Türkiye istiyoruz. Kimsenin yatağa  aç girmediği bir ülke istiyoruz.

    Ne saraydan medet umarız ne saray çevresinden. Tek güvencemiz Türk vatandaşlarıdır.

    Sabah İsmet İnönü'yü andık. Lozan kahramanı ismet inönü dünyada ender yetişen devlet adamlarından biridir. Savaş meydanlarındayken evladını kaybetmenin acısını da bilir. Bir Osmanlı Paşasıdır. Demokrasiyi gerçek anlamda bu ülkeye getiren bir liderdir.

    Değerli arkadaşlarım Hristiyan vatandaşlarımızın da Noel Yortusunu kutlarız.

    Az önce İnönü'nün rakip partinin iktidara gelmesine 'Benim en büyük zaferim' budur diyebilmesini size anlattım.

    'GÜCÜN ÖNÜNDE EĞİLMEYENE SANATÇI DENİR'

    Demokrasilerde aykırı kişiler vardır. Bunların başında sanatçılar gelir. Sanatın 7 dalında sanatçılar boy gösterirler. Gücün önünde eğilmeyene sanatçı denir. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen. 1970'li yıllarda Metin Akpınar'ın 'devekuşu kabare' tiyatrosuna giderdik. Siyasileri eleştirirler siyasiler de kendilerini eleştiren bu sanatçıları alkışlarlardı. 

    Sen o koltuğa meşru bir seçimle mi geldin? Şimdi talimat veriyorsun; 'Hesabını verecekler' diye. Hitler de o talimatı veriyordu. Sen tarafsız mısın? Bir partinin genel başkanısın. Seçimle gelmiş. Bütün TV kanallarına kurduğun baskıyı gayet iyi biliyorum. 

    Sanatçıları hedef gösterip, 'Sanatçı müsveddesi' diyor. Müsveddenin ne olduğunu görmek istersen aynaya bak kim müsvedde göreceksin.

    TTB'YE 'BARIŞ' DAVASI

    Türk Tabipler Birliğinin duruşması var; 'Savaş halk sağlığı sorunudur' dediği için. 'Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir' demiş ülkenin kurucu lideri. 20 Temmuz sivil darbesinden sonra sivil toplum kuruluşlarına baskı arttı. Demokrasi konusunda kimsenin aşık atamayacağı tek parti vardır. O da CHP'dir.

    ASGARİ ÜCRET

    AKP ve MHP'nin ortak oylarıyla 2019 bütçesi kabul edildi. 2019 bütçesi tefecilere hizmet eden bir bütçedir.  Asgari ücreti 2 bin 20 TL yapmışlar. Bizim belediyelerimizde en 2200 TL alacak bütün işçilerimiz.

    Çalışanların yüzde 40'ı asgari ücret ile geçiniyor. Bu bütçe bu kadar insana birşey veriyor mu? Bu insanlar borçla geçiniyor. Çöpten kağıt toplayarak geçiniyor insanlar. Bu bütçe asgari ücretin altında çalışan işçilere hiçbir şey vermiyor.

    TOKİ'de çalışan işçilerimiz bir yıldır aylığını alamıyor. Bunlar şimdi sokağa çıksalar, hepsi tutuklanır. Bu saraydakilerin yatacak yerleri yok.  Sizin hakkınızı hep birlikte savunacağız.

    Asgari ücret alanlar diğerlerine göre kral gibi. Size bir dramdan söz edeceğim. Seyit Talaşlı az maaşlı bir işte çalışıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki parasızlıktan intihar ediyor. Bir lise müdürü bununla ilgili sosyal medyada bir metin paylaşıyor. Metin şöyle:
    'Bugün Cuma namazında imam bizi kovmalıydı. Demek Seyit yoksulluktan canına kıyacak, siz buna seyirci kalacaksınız. Şimdi burada namaz kılarak Allah'ın rızasını kazanacaksınız öyle mi demeliydi. Bizi kovmalıydı. Birbirimize "Cumanız hayırlı olsun" mesajları atarak Cumamız hayırlı olacak öyle mi.' 16 yılda gelinen nokta bu.

    EKONOMİK KRİZ

    Bu bütçe çiftçiye 5 kuruş bile getirmiyor. Çiftçinin 154 milyar lira AKP'den alacağı var. Kanuna göre ödenmesi gereken 154 milyar lirayı 2006'dan beri ödenmiyor.

    Çiftçinin traktörü hacizli dediğim zaman Saraydaki kibir abidesi "çiftçiye traktör yetiştiremiyoruz" diyor. 2018 raporuna göre Türkiyede traktör satışları yüzde 65.8 düştü. Sen kalkıp 81 milyona yalan söylüyorsun. Ne yetiştiremiyoruz biliyor musun, ben sana söyleyeyim. Sana efuli yetiştiremiyoruz, ejder meyvesi yetiştiremiyoruz!

    Fransız, İngiliz, Japon, Güney Kore çiftçisi neden çok kazanıyor da bizim çiftçimiz çok çalışıp az kazanıyor? Çİftçi kardeşim hala öğrenmedin mi gırtlağına basıp senden alıyorlar. Sen üretmeyesin diye.

    Esnafın durumu daha da felaket adamda para yok sürekli af getirip adamın elinde avcunda ne varsa almaya çalışıyor. 

    Benim görevim önce kendi esnafımı korumaktır. 3000 güvenlik görevlisiyle helikopterle git bakalım o esnafı bir ziyaret et. Esnaf kardeşlerim iyi düşünsünler. İşsizliğe bu bütçe çare üretiyor mu? İşsiz ordusu günden güne artıyor. Bu memleketi 16 yılda bu hale getirdiler. Dışarıdan yönetilen bir iktidar ile karşı karşıyayız.

    Şimdi de israil ile tiyatro oynuyorlar. Netanyahu Erdoğan'a kızıyor, Erdoğan Netanyahu'ya kzıyor, orada da seçimler var, burada da seçimler var.Madem öyle damadını neden İsrail'e gönderdin?

    Saraydaki kibir abidesi, 2'nci 100 günlük icraat programını açıkladı. Programda, sarayda obezite ile mücadele merkezi açılması da var. Çünkü yedikleri haram lokmaları kusmak istemiyorlar.

    2005'te söyledi Erdoğan, dedi ki 'Fabrika yapmayacağım, bedavacılığa alışmayın'. Modern hapishaneler yapacağım dediği için Diyarbakırlılar gidip Erdoğan'a oy verdiler.

    Şimdi askeri fabrikaları satıyorlar. Niçin? Satacak başka birşey kalmadı. Kime satacaklar? Yandaşa satıp saray ve çevresini besleyecekler. Çünkü doymuyor, doyamıyor. 'Kişi başına milli geliri 11 bin dolara çıkardık' diyor bu saraydaki kibir abidesi. Bu hesaba göre 5 kişilik bir aileye yılda 55 bin dolar para gelmesi lazım, yani 291 bin TL, ayda 24 bin TL yapıyor. Şimdi soruyorum, ayda 24 bin TL alıyor musun kardeşim? Bu para nerede, kim yedi bu parayı?

    Tefecilere, faizcilere borç ödeyen, devleti borçlandıran bu iktidardır. 2019’da 117 milyar lira yani eski parayla 117 katrilyon lira faiz ödenecek.

    Vatandaşa 'dolarları bozdurun' dediler. Sonra geldiğimiz noktada dolar bazında tahvil çıkardılar. 'Milliyiz' diyor ya, bunlar gayri milli. Kendi vatandaşına dolar üzerinden tahvil veriyor. Türkiye iliklerine kadar sömürülüyor. 'Nasıl düzelir Türkiye'nin bu durumu?' diyorsanız yetkiyi verin, biz düzelteceğiz! İnşallah 1 Nisan'da memlekette bahar havası esecek.

    (HABER MERKEZİ)

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