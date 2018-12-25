25 Aralık 2018 07:09Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2018 07:41
BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri
BUDO ve İDO seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
GÜNCELLENDİ
Fotoğraf: İDO Basın Bülteni
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle,
07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 ve 11.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas
10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.
İDO'DAN DA SEFER İPTALLERİ
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,
saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı,
saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. (AA)