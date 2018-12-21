Mars Express, Mars'taki 'buz gölü'nün fotoğraflarını gönderdi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars Express uzay aracının gönderdiği son fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflar Kızıl Gezegen'deki Korolev kraterinin büyük miktarda donmuş su içerdiği gösteriyor.

Mars Express, 15 yıldır yörüngesinde döndüğü Mars'tan elde ettiği çok önemli görseller ve bilimsel verileri Dünya'ya gönderiyor.

Kaliteli görüntülerin kaydedilmesi 25 Aralık 2003'te Mars'a ulaşan Mars Express'in 15'inci yıl dönümüne denk geldiği için kutlama niteliği taşıyor. Araç, 25 Haziran 2003'te Baykonur Üssü'nde fırlatılmış, 25 Aralık 2003'te de Mars'a ulaşmıştı.

Uzay aracının, Mars'ın temel bilmecesi olan su rezervlerinin nasıl kaybolduğunu araştırmada başlıca rollerden birini oynuyor. Bilim insanları, eskiden Kızıl Gezegen üzerinde nehirlerin, göllerin ve hatta okyanusların olduğuna inanıyor. Bu suyun büyük kısmının atmosferle birlikte uzaya buharlaşıp gittiği tahmin ediliyor. Gezegende sadece kutuplardaki buz şapkaları ve yer altı buz kaynakları şeklinde çok az miktarda su tespit edildi.

Bu rezervler dönem dönem eriyip buharlaşıyor ve Mars'ın daha soğuk bölgelerine yağıyor. Bu özgün ‘su döngüsü' uzun zamandır bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

En büyük su rezervi, çapı 82 kilometreye varan Korolev kraterinde görülebiliyor. Kraterin yaklaşık 4 milyar yıl önce, yani iddialara göre gezegende suyun bol olduğu çağda oluştuğu tahmin ediliyor.

Günümüzde bu krater büyük miktarda buz içeriyor. Buzun kalınlığı, yılın en soğuk dönemlerinde, 2 kilometreye ulaşıyor. (HABER MERKEZİ)