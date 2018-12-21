21 Aralık 2018 15:41

Mars Express, Mars'taki 'buz gölü'nün fotoğraflarını gönderdi

Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express uzay aracı 15. yıl dönümünü donmuş su dolu Korolev kraterinin ayrıntılı fotoğraflarını göndererek kutladı.

Mars Express, Mars'taki 'buz gölü'nün fotoğraflarını gönderdi

Fotoğraf: ESA/DLR/FU Berlin (CC BY-SA 3.0 IGO)

    • Paylaş

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars Express uzay aracının gönderdiği son fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflar Kızıl Gezegen'deki Korolev kraterinin büyük miktarda donmuş su içerdiği gösteriyor.

    Mars Express, 15 yıldır yörüngesinde döndüğü Mars'tan elde ettiği çok önemli görseller ve bilimsel verileri Dünya'ya gönderiyor.

    Kaliteli görüntülerin kaydedilmesi 25 Aralık 2003'te Mars'a ulaşan Mars Express'in 15'inci yıl dönümüne denk geldiği için kutlama niteliği taşıyor. Araç, 25 Haziran 2003'te Baykonur Üssü'nde fırlatılmış, 25 Aralık 2003'te de Mars'a ulaşmıştı.

    Uzay aracının, Mars'ın temel bilmecesi olan su rezervlerinin nasıl kaybolduğunu araştırmada başlıca rollerden birini oynuyor. Bilim insanları, eskiden Kızıl Gezegen üzerinde nehirlerin, göllerin ve hatta okyanusların olduğuna inanıyor. Bu suyun büyük kısmının atmosferle birlikte uzaya buharlaşıp gittiği tahmin ediliyor. Gezegende sadece kutuplardaki buz şapkaları ve yer altı buz kaynakları şeklinde çok az miktarda su tespit edildi.

    Bu rezervler dönem dönem eriyip buharlaşıyor ve Mars'ın daha soğuk bölgelerine yağıyor. Bu özgün ‘su döngüsü' uzun zamandır bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

    En büyük su rezervi, çapı 82 kilometreye varan Korolev kraterinde görülebiliyor. Kraterin yaklaşık 4 milyar yıl önce, yani iddialara göre gezegende suyun bol olduğu çağda oluştuğu tahmin ediliyor.

    Günümüzde bu krater büyük miktarda buz içeriyor. Buzun kalınlığı, yılın en soğuk dönemlerinde, 2 kilometreye ulaşıyor. (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Erdoğan: Fırat'ın doğusuna harekatı bir müddet bekleteceğiz
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Trump’ın çekilme kararı Erdoğan’ın bir zaferi mi?

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Alman emniyetindeki ırkçılar

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Fazla çalışma ücreti, normal ücrete dahil edilebilir mi?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    MEB yola devam ediyor: Uçurumları artırıyor

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Ne vadetmişlerdi, neler oluyor?

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Skorcu bakışın zaferi!..

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    ‘Yeryüzü, bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık’*
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Erdoğan: Fırat'ın doğusuna harekatı bir müddet bekleteceğiz
    Erdoğan: Fırat'ın doğusuna harekatı bir müddet bekleteceğiz

    Erdoğan, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına dair 'Son gelişmeler, bizi Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda bir müddet daha beklemeye itti' dedi.

    HDP'li Feleknas Uca hakkında fezleke hazırlandı
    HDP'li Feleknas Uca hakkında fezleke hazırlandı

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kentte katıldığı bir yürüyüş nedeniyle HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca hakkında fezleke hazırlandı.

    GÜNCELLENDİ
    KHK'ler gitti, ODTÜ Rektörü'nün e-postaları geldi
    KHK'ler gitti, ODTÜ Rektörü'nün e-postaları geldi

    ODTÜ'de iki yıldır süren yasaklar ve öğrencilerin tepki gösterdiği kararlar, OHAL'e benzer uygulamalarla sürüyor.

    Körfez Geçiş Projesi'nin 'ÇED olumlu' kararı iptal edildi
    Körfez Geçiş Projesi'nin 'ÇED olumlu' kararı iptal edildi

    İzmir Körfezi'nin geleceğini tehdit eden Körfez Geçiş Projesi'ne verilen 'ÇED olumlu' kararı yerel mahkeme tarafından iptal edildi.

    Madenci aileleri 53 yıl sonra yakınlarının cenazeleri için umutlandı
    Madenci aileleri 53 yıl sonra yakınlarının cenazeleri için umutlandı

    Amasya’da madende 53 yıl sonra bir işçinin cesedinin bulunması cesedi bulunamayan 7 işçinin ailesinde umut yarattı.

    Küba halkı istedi, ‘komünizm’ anayasa taslağına eklendi
    Küba halkı istedi, ‘komünizm’ anayasa taslağına eklendi

    Küba'da hazırlanan anayasa taslağına 'komünist bir toplum yolunda ilerleme' hedefi yeniden eklendi.

    GÜNCELLENDİ
    Şair Ahmet Telli, Hacettepe Üniversitesinde tehdit edildi
    Şair Ahmet Telli, Hacettepe Üniversitesinde tehdit edildi

    Hacettepe Üniversitesinde söyleşiye katılan Şair Ahmet Telli bir grup öğrenci tarafından, 'Hacettepe sana mezar olacak' sözleriyle tehdit edildi.

    Çavuşoğlu: Bundan sonra siyasi sürece odaklanacağız
    Çavuşoğlu: Bundan sonra siyasi sürece odaklanacağız

    ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren Çavuşoğlu, 'Memnuniyetle karşılıyoruz. Bundan sonra siyasi sürece odaklanacağız' dedi.

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    Mars Express, Mars'taki 'buz gölü'nün fotoğraflarını gönderdi
    Mars Express, Mars'taki 'buz gölü'nün fotoğraflarını gönderdi
    Ceyl'an Ertem'in yeni albümü ‘Seni Senin Gibiler Sevsin’ çıktı
    Ceyl'an Ertem'in yeni albümü ‘Seni Senin Gibiler Sevsin’ çıktı
    Schalke 04'ten madencilere vefa: 2 bin işçiyi ağırladılar
    Schalke 04'ten madencilere vefa: 2 bin işçiyi ağırladılar
    ‘Çabuk çabuk işinde çalışıyorum’
    ‘Çabuk çabuk işinde çalışıyorum’
    GÜNCELLENDİ
    Almanak - 2018'de çevre mücadelesinde neler yaşandı?
    Almanak - 2018'de çevre mücadelesinde neler yaşandı?

    Evrensel yazarı ve Çepeçevre Yaşam programı sunucusu Özer Akdemir 2018'in çevre mücadelelerini anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK seçim yasaklarını açıkladı, Erdoğan muaf
    YSK seçim yasaklarını açıkladı, Erdoğan muaf

    Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart yerel seçimleri için belirlediği seçim yasakları açıklandı. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok yasaktan muaf.

    KESK MYK üyesi Elif Çuhadar: İktidarla aynı frekansta değiliz
    KESK MYK üyesi Elif Çuhadar: İktidarla aynı frekansta değiliz

    KESK MYK üyesi Elif Çuhadar, hükümetin ikinci 100 günlük eylem planını Evrensel’e değerlendirdi.

    Drone'lar havalimanına karşı: Gatwick'te uçuşlar iki gün yapılamadı
    Drone'lar havalimanına karşı: Gatwick'te uçuşlar iki gün yapılamadı

    Londra'nın ikinci büyük havalimanı olan Gatwick'te uçurulan insansız hava araçları nedeniyle iki günde 760 uçuş iptal edildi.

    Barış Akademisyenleri: Bu karanlık günlerin üstesinden geleceğiz
    Barış Akademisyenleri: Bu karanlık günlerin üstesinden geleceğiz

    Barış Akademisyenleri, bugünkü duruşmaları öncesi Avrupa Parlamentosu üyelerinin de katılımıyla Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması düzenlendi.

    GÜNCELLENDİ
    Absürt gerekçeyle gözaltına alınan İhsan Eliaçık, serbest bırakıldı
    Absürt gerekçeyle gözaltına alınan İhsan Eliaçık, serbest bırakıldı

    İstanbul dışına çıkması yasaklanmasına rağmen Batman'da ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alınan Yazar İhsan Eliaçık, serbest bırakıldı.

    İZBAN’daki zarar istenilen zammı çoktan geçti
    İZBAN’daki zarar istenilen zammı çoktan geçti

    İZBAN’ın 6 günlük zararı işçilerin bir yıllık taleplerine denk düşüyor.

    İşsizler iş bulma umuduyla ‘eş-dost’un kapısını çaldı
    İşsizler iş bulma umuduyla ‘eş-dost’un kapısını çaldı

    3,3 milyon işsiz; iş bulma umudunu eşe dosta bağladı. İŞKUR'dan başvurusuna cevap bekleyenlerin sayısı ise 949 bin.

    643 milyonluk vurgunun savunması: Teröre odaklanmıştım
    643 milyonluk vurgunun savunması: Teröre odaklanmıştım

    Şırnak Beytüşşebap’ta polis amiri ve memurlarının da karıştığı yolsuzluk davasında İlçe Emniyet Amiri skandal bir savunma yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Çekya'da madende patlama: 13 madenci yaşamını yitirdi
    Çekya'da madende patlama: 13 madenci yaşamını yitirdi

    Çekya'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 13 işçi öldü.

    Tüketicide güvensizlik eğilimi devam ediyor
    Tüketicide güvensizlik eğilimi devam ediyor

    Tüketici güven endeksi Aralık ayında yüzde 2,3 düşüşle, Kasım ayındaki 59,6 düzeyinden, 58,2 düzeyine geriledi.

    ABD'nin Suriye'den çekilme kararı gazete manşetlerinde nasıl yer aldı?
    ABD'nin Suriye'den çekilme kararı gazete manşetlerinde nasıl yer aldı?

    ABD'nin Suriye'den çekilme kararına bazı gazeteler şüpheyle yaklaşırken bazıları bölgeye askeri harekat için şimdiden ellerini ovuşturmaya başladı.

    Trump, Afganistan'dan da asker çekmeyi düşünüyor
    Trump, Afganistan'dan da asker çekmeyi düşünüyor

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den sonra Afganistan'dan da asker çekmeyi düşündüğü belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    ABD Savunma Bakanı Mattis istifasını açıkladı
    ABD Savunma Bakanı Mattis istifasını açıkladı

    ABD Savunma Bakanı James Mattis, Trump'ın Suriye'den çekilme kararı üzerine istifasını açıkladı. Trump, 'Mattis, şubatta emekliye ayrılıyor' dedi.

    'Tecrit ile çözümün önü kesiliyor'
    'Tecrit ile çözümün önü kesiliyor'

    44 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven Evrensel'in sorunlarını yanıtladı.

    Gebze'de Flormar’da direnen bir işçi: ‘Artık yeter’ demeliyiz!
    Gebze'de Flormar’da direnen bir işçi: ‘Artık yeter’ demeliyiz!

    Ezilen, hor görülen, sömürülen olmamak için geleceğimiz, çocuklarımız, onurumuz ve daha iyi şartlarda yaşamak için ‘Artık yeter demeliyiz'