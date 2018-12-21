CHP'li Gürer: Hastaneler sağlık ocağı düzeyinde hizmet veriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Niğde’de bulunan Altunhisar ve Çiftlik ilçelerindeki devlet hastanelerinin uzman hekim ve tıbbi cihaz eksikliklerine imkan olmadığı yönünde yanıt verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Altunhisar ve Çiftlik ilçelerindeki devlet hastanelerinin eksiklikleriyle ilgili olarak verdiği soru önergelerini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Altunhisar İlçe Devlet Hastanesinde sadece bir aile hekimi uzmanının çalıştığını söyledi. Koca yanıtında şu bilgilere yer verdi: “Altunhisar Devlet Hastanesinin E-2 Grubu ilçe hastanesi olması sebebiyle genel cerrahi, kadın hastalıkları ve çocuk sağlığı uzman standardı bulunmamakta olup bir aile hekimi uzmanı aktif olarak çalışmaktadır” dedi. Çiftlik İlçe Devlet Hastanesinde ise tomografi ve MR cihazlarının bulunmadığını dile getiren Koca, ihtiyaç duyulan genel cerrahi uzmanı ve göz hastalıkları uzmanının imkanlar dahilinde giderileceğini bildirdi.

İMKAN YOKMUŞ

Bakan Koca, soru önergelerine verdiği yanıtta “Bakanlık insan gücü kaynaklarının unvan ve branşlara göre illere ve il içindeki birimlere dengeli dağılımı sağlamak amacıyla, sağlık personeline ihtiyacının en üst düzeyde olduğu ilden başlamak üzere ve imkanlar dahilinde hiçbir vatandaşlarımızı mağdur etmeden optimum faydayı sağlayacak şekilde insan kaynağı planlaması yapmaktadır” açıklamasında bulundu.

Bakanın cevabını değerlendiren Gürer ise, sağlık hizmetleri konusunda kamuoyunda hiç sorun yokmuş gibi bir algı yaratıldığını belirterek “Sağlık Bakanı, imkanlar ölçüsünde çözümden söz ediyor. Sağlık ve eğitim tasarruf edilecek alanlar değildir” dedi. Hastane yapmakla işin bitmediğini dile getiren Gürer, “İlçe hastanelerinin sağlık ocağı kadar hizmet verebilir olması merkezde yığılma ve sorunlar yaratmaktadır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)