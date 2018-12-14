ArnavutkÃ¶y'de fabrikada Ã§Ä±kan yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼

ArnavutkÃ¶y, bir sÃ¼nger fabrikasÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. 2 saatlik Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Arnavutköy'de sünger fabrikasÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Çok sayÄ±da itfaiye ekibinin müdahale ettiÄŸi yangÄ±n 2 saatlik çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan söndürüldü.

Hicret Mahallesi, Abdullah Gül Caddesi'nde bulunan plastik ve sünger üretimi yapan bir fabrikada saat 10.30 sÄ±ralarÄ±nda henüz bilinmeyen bir nedenle baÅŸlayan yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Alevler kÄ±sa sürede fabrikanÄ±n büyük bölümünü sardÄ±. YaklaÅŸÄ±k 20 bin metrekare alan kurulu fabrikadaki yangÄ±na Arnavutköy, Sultangazi, HadÄ±mköy, BaÅŸakÅŸehir, ÅžiÅŸli, Fatih, BakÄ±rköy, Seyrantepe, Kocasinan, Kemerburgaz, BahçeÅŸehir, Çatalca gibi çok sayÄ±da ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaÅŸÄ±k 2 saat sonunda yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alarak, söndürdü. YangÄ±nda herhangi bir can kaybÄ± ya da yaralanma yaÅŸanmadÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

FotoÄŸraf: Hüseyin Polat

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 14:02

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