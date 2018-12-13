ÃœrdÃ¼n'de binler IMF dayatmalarÄ±na karÅŸÄ± ayaklandÄ±

ÃœrdÃ¼n'de tartÄ±ÅŸmalÄ± vergi yasasÄ±nÄ± protesto eden binlerce kiÅŸi BaÅŸbakan Ã–mer er-Rezzaz hÃ¼kÃ¼metinin istifasÄ±nÄ± ve parlamentonun feshini istedi.

Ürdün’ün baÅŸkenti Amman'daki BaÅŸbakanlÄ±k binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla eylem düzenlendi.

Yeni vergi yasasÄ±nÄ± protesto eden Ürdünlüler sÄ±k sÄ±k ‘Susturulmaya hayÄ±r’, ‘Dinle ey Rezzaz... Bir damla yakÄ±tÄ±mÄ±z yok’ sloganlarÄ± attÄ±.

TARTIÅžMALI GELÄ°R VERGÄ°SÄ° YASASI

Ürdün'de tartÄ±ÅŸmalÄ± vergi yasasÄ±nÄ±n, 2 AralÄ±k'ta Resmi Gazetede yayÄ±nlanmasÄ± sonrasÄ± sosyal medya üzerinden eylem çaÄŸrÄ±larÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ürdün Meclisi'nin birinci kanadÄ± Temsilciler Meclisi'nin onayÄ±nÄ± alan tartÄ±ÅŸmalÄ± gelir vergisi yasa tasarÄ±sÄ±, meclisin ikinci kanadÄ± olan Senato'dan da geçmiÅŸ, ardÄ±ndan Kraliyet makamÄ± tarafÄ±ndan imzalanmasÄ±nÄ±n akabinde Resmi Gazetede yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±.

YasanÄ±n 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüÄŸe gireceÄŸi belirtilmiÅŸti.

BaÅŸbakan Rezzaz, 18 KasÄ±m'da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, tasarÄ±ya göre gelir vergisinin, geliri yüksek kiÅŸilerin en fazla yüzde 12'sini etkilediÄŸini, orta ve düÅŸük gelirli kesimleri kapsamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eskalasyon uygulamasÄ±nÄ± dikkate aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.

NE OLMUÅžTU?

Ürdün kamuoyunda IMF'nin diktesi olarak görülen gelir vergisi yasa tasarÄ±sÄ± ilk olarak mayÄ±s ayÄ±nda önceki hükümet tarafÄ±ndan Temsilciler Meclisi'ne gönderilmiÅŸti.

Ancak tepkilerin artmasÄ± ve geniÅŸ çaplÄ± protestolar üzerine BaÅŸbakan Hani el-Mulki istifa etmiÅŸ, Ömer er-Rezzaz'Ä±n yeni hükümeti kurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan da tasarÄ± geri çekilmiÅŸti. (Amman/AA)

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