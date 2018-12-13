Cizre'deki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaklarÄ±: 3 yÄ±la raÄŸmen acÄ±larÄ± hafiflemedi

Cizre'de 3 yÄ±l Ã¶nce sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybedenlerin yaÅŸadÄ±klarÄ± acÄ±, geÃ§en zamana raÄŸmen biraz olsun hafiflemiÅŸ deÄŸil.

ÅžÄ±rnak’Ä±n Cizre ilçesinde 14 AralÄ±k 2015 ila 2 Mart 2016 tarihleri arasÄ±nda ilan edilen ve aralarÄ±nda öÄŸrenci, gazeteci ve siyasetçilerin de bulunduÄŸu 300’e yakÄ±n insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n üzerinden 3 yÄ±l geçti.

Yasaklarda yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybeden ailelerden biri de, 14 Ocak tarihinde, ilçenin Sur Mahallesi’ndeki evlerine isabet eden top mermisi ile henüz 10 yaÅŸÄ±ndaki çocuklarÄ± BüÅŸra’yÄ± kaybeden AkalÄ±n ailesi.

AkalÄ±n ailesi, yaÅŸadÄ±klarÄ± tarifsiz acÄ±yÄ± biraz olsun dindirebilmek için 5 aya yakÄ±n süre evlerinden uzak yaÅŸadÄ±. Bu süre zarfÄ±nda birçok zorluk çeken aile bireyleri, daha sonra çocuklarÄ±nÄ±n gömülü olduÄŸu Cizre Asli MezarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tam karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan evlerine geri döndü.

‘TEK TESELLÄ°M YAÅžAYAN KÄ°ÅžÄ°LERDÄ°’

KÄ±zÄ± BüÅŸra’yÄ± yitirdiÄŸi olaylarda 12 yaÅŸÄ±ndaki yeÄŸeni Yusuf’u da kaybeden baba Mehmet AkalÄ±n, yaÅŸadÄ±klarÄ±na iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± sölyedi:

“DÄ±ÅŸarÄ±dayken haber verdiler bana. Yasaktan dolayÄ± akrabalarÄ±mÄ±zÄ±n çocuklarÄ± da bize gelmiÅŸti. 30’u aÅŸkÄ±n kiÅŸi vardÄ±. EÄŸer top bir üst kata deÄŸseydi büyük bir katliam olacaktÄ±. Eve geldiÄŸimde sadece kimin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±yordum. Tek tesellim yaÅŸayan kiÅŸilerdi.”

Baba AkalÄ±n, kÄ±zÄ± ve yeÄŸenini yitirdiÄŸi olaylarÄ±n ardÄ±ndan psikolojisinin bozulmasÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l boyunca hiçbir iÅŸ yapamadÄ±. Dünden bugüne taÅŸÄ±nan ruh hallerini ise evlerinin hemen karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan BüÅŸra’nÄ±n gömülü olduÄŸu mezarlÄ±k ile top atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tepeyi iÅŸaret ederek, “Büyük bir felaket yaÅŸadÄ±k. Her dÄ±ÅŸarÄ±ya baktÄ±ÄŸÄ±mda mezarlÄ±ÄŸÄ± görüyorum” sözleri ile özetliyor.

‘NE GÄ°DERÄ°M NE DE UNUTURUM’

ÇocuklarÄ± Ferdi Kalkan’Ä± (20) kaybeden Kalkan ailesi de, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± unutmayanlardan. Vurularak yaralanmasÄ± üzerine çaÄŸrÄ±lan ambulansÄ±n mahallelerine gelmesine diÄŸer benzer vakalarda karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi kolluk güçlerince izin verilmedi. Bu yüzden oÄŸlunun sabaha karÅŸÄ± kan kaybÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini anlatan anne Akide Kalkan’Ä±n zihninden çÄ±kmayan ÅŸey, ambulansÄ±n gelmesine izin verilmesi halinde çocuÄŸunun belki bugün hâlâ yaÅŸÄ±yor olma ihtimali.

YitirdiÄŸi çocuÄŸunun her halinin sürekli gözünün önüne geldiÄŸini paylaÅŸan anne Kalkan’Ä±n dilinden “HayatÄ±m boyunca o günleri unutmayacaÄŸÄ±m. BazÄ± ÅŸeyleri dakikalar içinde unutuyor olabilirim. Ä°ÅŸ yapamaz hale de gelmiÅŸ olabilirim. Evim de elimden alÄ±nmÄ±ÅŸ olabilir. Ama kulübe kurar yine burada yaÅŸarÄ±m. Ne buradan giderim ne de bu yaÅŸananlarÄ± unuturum” sözleri dökülüyor bugün. (ÅžÄ±rnak/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 17:36

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