BarÄ±ÅŸ Akademisyenleri Ceren SÃ¶zeri ve Mahmut Ã‡Ä±nar'a 1 yÄ±l 3 ay ceza

YazarÄ±mÄ±z DoÃ§. Dr. Ceren SÃ¶zeri ve Mahmut Ã‡Ä±nar'a 1'er yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ± verildi. HÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ± geri bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

“Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z" bildirisini imzaladÄ±ÄŸÄ± için yargÄ±lanan gazetemiz yazarÄ± Doç. Dr. Ceren Sözeri’ye “Terör örgütü propagandasÄ±” suçundan 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi. Hükmün açÄ±klanmasÄ± geri bÄ±rakÄ±ldÄ±.

“Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” baÅŸlÄ±klÄ± barÄ±ÅŸ bildirisini imzaladÄ±klarÄ± için “terör örgütü propagandasÄ± yapmak” suçlamasÄ±yla haklarÄ±nda dava açÄ±lan akademisyenlerin yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi. Gazetemizin yazarÄ± Doç. Dr. Ceren Sözeri’nin üçüncü duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görüldü. DuruÅŸmada Sözeri ve avukatÄ± Zeynep Soydan hazÄ±r bulundu. DuruÅŸmayÄ± Evrensel Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Fatih Polat ve çok sayÄ±da akademisyen izledi.

‘YARGILAMA TARAFSIZ DEÄžÄ°L’

Mahkeme baÅŸkanÄ± AkÄ±n Gürlek, Sözeri’ye esas hakkÄ±ndaki savunmasÄ±nÄ± sordu. Sözeri, yargÄ±lamanÄ±n TMK ve uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirterek beraatini talep etti. Sözeri mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n sorusu üzerine Hükmün AçÄ±klanmasÄ±nÄ±n Geri BÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± (HAGB) kabul ettiÄŸini söyledi. Sözeri’nin avukatÄ± Zeynep Soydan da esas hakkÄ±nda savunma yaptÄ±. SavcÄ±nÄ±n mütalaasÄ±nÄ± kabul etmediklerini belirten Soydan, Sözeri’nin “örgüt propagandasÄ± yapmak” suçundan yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu söyledi. Soydan, “Suçlama konusu metinde cebir, ÅŸiddet ve tehdit içeren unsur yoktur. Metinde, ÅŸiddete ÅŸiddetle deÄŸil hukukla cevap verilmiÅŸtir. YargÄ±lama tarafsÄ±z deÄŸildir. Beraat talep ediyoruz.” dedi. Mahkeme baÅŸkanÄ± Gürlek, avukatÄ±n sözlerini tutanaÄŸa “Önceki beyanlarÄ±mÄ±zÄ± tekrar ederiz” ÅŸeklinde geçirince Soydan, “Bu kadar kÄ±sa mÄ± yazacaksÄ±zÄ±z” diye sordu. Mahkeme baÅŸkanÄ± Gürlek, “Daha önce de söylemiÅŸtiniz.” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Avukat Soydan, daha önce savunma yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtince mahkeme baÅŸkanÄ± savunmayÄ± zapta geçirdi. Savunmalardan sonra karar için kÄ±sa bir ara veren mahkeme, Sözeri’ye 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± vererek hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ± geri bÄ±raktÄ±.

‘HUKUKÇU OLARAK MAÄžDUR BENÄ°M, NE KARAR VERÄ°LECEÄžÄ°NÄ° BÄ°LÄ°YORUM’

AynÄ± mahkemede BahçeÅŸehir Üniversitesi imzacÄ±larÄ±ndan Mahmut ÇÄ±nar’Ä±n üçüncü duruÅŸmasÄ± görüldü. DuruÅŸmada ÇÄ±nar ve avukatÄ± Ali Soydan hazÄ±r bulundu. ÇÄ±nar’Ä±n avukatÄ±, suç isnadÄ±nÄ±n TCK 301 maddesindeki suça dönüÅŸme ihtimali olduÄŸunu belirterek mahkemeden durma kararÄ± vermesini talep etti. DuruÅŸma savcÄ±sÄ± talebin reddini istedi. Mahkeme, düzenlenen iddianame ve bildiri içeriÄŸini dikkate alarak suç isnadÄ±nÄ±n TMK 7/2 maddesindeki suç olduÄŸu kanaatiyle durma talebini reddetti. Esasa iliÅŸkin son sözleri sorulan ÇÄ±nar, önceki beyanlarÄ±nÄ± tekrar ederek beraatini istedi. ÇÄ±nar’Ä±n avukatÄ± Ali Soydan, “Bu davada hukukçu olarak maÄŸdur kiÅŸi benim. 32 yÄ±llÄ±k hukuk deneyimim hiçbir iÅŸe yaramayacak. Çünkü ne söylersem söyleyeyim ne karar vereceÄŸinizi biliyorum” dedi. Mahkeme baÅŸkanÄ± Gürlek, “Nerden biliyorsunuz farklÄ± kararlar da veriyoruz” diye araya girdi.

‘HUKUKUN UYGULANMASI BÜYÜK Ä°KRAMÄ°YENÄ°N ÇIKMASI Ä°HTÄ°MALÄ°NDEN AZ’

Avukat Soydan cebinden Milli Piyango bileti çÄ±kararak savunmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü: “Maalesef Türkiye’de hukukun uygulanmasÄ± büyük ikramiyenin bana çÄ±kmasÄ± ihtimalinden daha az. Ä°ddianame dava konusu bildiriden daha aÄŸÄ±r bir siyasi bildiri niteliÄŸi taÅŸÄ±yor. Ä°ddia makamÄ± sanÄ±klarÄ±n kiÅŸisel durumlarÄ±yla ilgili her ÅŸeyi dosyaya eklemiÅŸtir. Ä°ddianame CMK ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±mamaktadÄ±r. Metin iddianame sayÄ±lsa da metinde sanÄ±k yok. Ä°ddianamede müvekkilin ismi sadece baÅŸlÄ±k kÄ±smÄ±nda var. Suçla ilgili baÅŸkaca bir baÄŸÄ± kurulmamÄ±ÅŸtÄ±r müvekkilin. Siyasi kinle yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r bu iddianame. ‘Terör bildirisini’ imzalayan kiÅŸiler arasÄ±nda Türkiye’de AÄ°HM yargÄ±cÄ± önerilen bir kiÅŸi de vardÄ±r. KiÅŸilere göre yargÄ±lama yapÄ±lmaktadÄ±r. Siyasi kinle açÄ±lmÄ±ÅŸ bir dava. Ceza hukukunun temel kavramlarÄ± ihlal edilmektedir. Bildiri suç olsa dahi ifade özgürlüÄŸü sayÄ±lmalÄ±dÄ±r. Beraat talep ediyorum.” Soydan’Ä±n savunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme baÅŸkanÄ± Gürlek ÇÄ±nar’a “HAGB kabul ediyor musun” diye sordu. ÇÄ±nar kabul ettiÄŸini söyledi. Mahkeme baÅŸkanÄ± Gürlek, “AvukatÄ±n çok iddialÄ± konuÅŸtu. Kabul etme o zaman YargÄ±tay’a götür.” diye karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Verilen aradan sonra kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme ÇÄ±nar’a 1 yÄ±l 3 ay ceza vererek hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ± geri bÄ±raktÄ±.

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