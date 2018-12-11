Oyuncaktan kaÄŸÄ±da binlerce Ã¼rÃ¼ne ek vergi

Ä°thalat Rejimi KararÄ±na Ek Karar'la Ã§ok sayÄ±da Ã¼rÃ¼ne yÃ¼zde 10 ile yÃ¼zde 30 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen oranlarda ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi getirildi.

Ä°thalat Rejimi KararÄ±na Ek Karar'la çok sayÄ±da ürüne yüzde 10 ile yüzde 30 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen oranlarda ek gümrük vergisi getirildi.

Ä°thalat Rejimi KararÄ±na Ek Karar, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi. Buna göre, aralarÄ±nda oyuncak, televizyon, kaÄŸÄ±t ve kartonlarla bijuteri, banyo ve inÅŸaat malzemeleri gibi ürünlerin bulunduÄŸu çeÅŸitli eÅŸyalarÄ±n ithalatÄ±nda yüzde 10-30 ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Bu kapsamda hesaplanan toplam vergi oranÄ± Gümrük GiriÅŸ Tarife Cetveli HakkÄ±nda Kanun'da gösterilen hadlerin yüzde 50 artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ düzeyini aÅŸamayacak. AÅŸmasÄ± durumunda söz konusu kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ düzeyi uygulanacak.

Türkiye ve Avrupa TopluluÄŸu arasÄ±nda imzalanan Gümrük BirliÄŸi anlaÅŸmasÄ±nca serbest dolaÅŸÄ±m halinde bulunan mallarÄ±n ihracÄ±nda gümrük muafiyetinden yararlanmak amacÄ±yla ihracatçÄ± tarafÄ±ndan düzenlenen belge ile ithal edilen AB veya Türk menÅŸeli olmayan eÅŸyalardan ilave gümrük vergisi alÄ±nacak. KararlarÄ±n uygulanmasÄ±nda eÅŸyanÄ±n menÅŸesinin doÄŸru beyan edilmesinden ithalatçÄ± sorumlu tutulacak. (HABER MERKEZÄ°)

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