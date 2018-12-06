19 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Zeytin bidonlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada baÅŸÄ±nÄ± asansÃ¶r kapÄ±sÄ±na Ã§arpan 19 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸÃ§i Alihan YÃ¼rÃ¼k, 21 gÃ¼n sÃ¼ren tedavinin ardÄ±ndan yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

AydÄ±n’Ä±n Efeler ilçesinde, zeytin bidonlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada dengesini kaybederek baÅŸÄ±nÄ± asansör kapÄ±sÄ±na çarpan 19 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸçi Alihan Yürük, tedavi gördüÄŸü hastanede 21 gün süren yaÅŸam mücadelesini kaybetti.

DHA'nÄ±n haberine göre olay, geçen 15 KasÄ±m PerÅŸembe günü, Orta Mahalle'deki apartmanda meydana geldi. Bir zeytinyaÄŸÄ± iÅŸletmesinde iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸan Alihan Yürük, apartmanÄ±n alt katÄ±ndaki depoya zeytin bidonlarÄ±nÄ± indirmek için asansöre doÄŸru gitti. Yürük, zeytin bidonlarÄ±nÄ± asansöre taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, dengesini kaybederek baÅŸÄ±nÄ± asansör kapÄ±sÄ±na çaptÄ±. AÄŸÄ±r yaralanan Yürük'ü gören apartman sakinleri, durumu saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirdi. Yürük, ihbar üzerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince, AydÄ±n Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lÄ±p, tedaviye alÄ±ndÄ±. 21 gündür yoÄŸun bakÄ±mda olan Yürük, bugün hayatÄ±nÄ± kaybetti. (HABER MERKEZÄ°)

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