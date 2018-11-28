Evrenselâ€™e aÃ§Ä±lan â€˜Paradise Papersâ€™ davasÄ± ertelendiÂ 

â€˜Paradise Papersâ€™Ä± haberleÅŸtiren Evrenselâ€™in eski Sorumlu YazÄ± Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡aÄŸrÄ± SarÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ± 19 Åžubatâ€™a ertelendi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

‘Paradise Papers’Ä± haberleÅŸtiren Evrensel’in eski Sorumlu YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü ÇaÄŸrÄ± SarÄ± hakkÄ±nda, “hakaret ve iftira” suçlamasÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ± 19 Åžubat’a ertelendi.

Siyasetçilerin ve patronlarÄ±n vergiden kaçÄ±nmak için yaptÄ±klarÄ± para transferlerini konu alan ‘Paradise Papers’ haberlerinin Ervensel’de yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Enerji BakanÄ± Berat Albayrak ve kardeÅŸi Serhat Albayrak’Ä±n ÅŸikayetiyle gazetemizin eski Sorumlu YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü ÇaÄŸrÄ± SarÄ± hakkÄ±nda dava açÄ±ldÄ±. “Hakaret ve iftira” suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan SarÄ±’nÄ±n dördüncü duruÅŸmasÄ± BakÄ±rköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. SarÄ±’nÄ±n katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada avukatÄ± Devrim AvcÄ± ile Albayrak kardeÅŸlerin avukatÄ± Muhammed Cemil Ä°mamoÄŸullarÄ± hazÄ±r bulundu.

Önceki celse yapÄ±lan hakim deÄŸiÅŸikliÄŸi sebebiyle dosyadaki zabÄ±tlar okundu. Albayrak kardeÅŸlerin avukatÄ± Ä°mamoÄŸullarÄ±, ÅŸikayetlerinin devam ettiÄŸini belirterek SarÄ±’nÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. ArdÄ±ndan SarÄ±’nÄ±n avukatÄ± AvcÄ± söz alarak, yazÄ±lÄ± savunma için mahkemeden süre istedi. AvcÄ±, suça konu yazÄ±nÄ±n içeriÄŸine iliÅŸkin Paradise Papers isimli belgeleri mahkemeye sundu. AvcÄ±, gelecek celseye kadar söz konusu belgelerin tercümesini de sunacaklarÄ±nÄ± beyan etti.

Süre talebini kabul eden mahkeme, bir sonraki duruÅŸmayÄ± 19 Åžubat, saat 10.50’ye erteledi.

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