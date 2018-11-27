Kolombiyaâ€™da kÃ¶prÃ¼ inÅŸaatÄ±nda 5 iÅŸÃ§i iÅŸ cinayetinde hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kolombiya'da kara yolu Ã¼zerindeki La Pala kÃ¶prÃ¼sÃ¼nde sÃ¼tun Ã§Ã¶kmesi sonucu iÅŸ cinayeti yaÅŸandÄ±.

Kolombiya’da BaÅŸkent Bogota’yÄ± Villavicencio kenti ve Llanos Orientales bölgesine baÄŸlayan kara yolu üzerindeki La Pala köprüsünde iÅŸçilerin üzerinde bulunduÄŸu sütun çöktü. Olayda 5 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Köprü inÅŸaatÄ±nÄ± üstlenen Coviandina ÅŸirketi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, kaza alanÄ±nda halen acil durum çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi, bu yüzden daha fazla bilgi paylaÅŸÄ±lmayacaÄŸÄ± belirtildi.

Chirajara bölgesinde, 14 Ocak’ta bir asma köprü inÅŸaatÄ±nda da iÅŸ cinayeti yaÅŸanmÄ±ÅŸ, köprünün kuzey yakasÄ±nÄ±n çökmesiyle 9 iÅŸçi 280 metre derinlikteki vadiye düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Oldukça derin vadilerin bulunduÄŸu zorlu bir bölgede yer alan köprünün güney yakasÄ± ise Temmuz ayÄ±nda patlayÄ±cÄ±larla kontrollü bir ÅŸekilde yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (Bogota/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 08:29

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