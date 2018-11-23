Ã‡orlu'daki tren faciasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ihmali ortaya koyuyor

Çorlu'da 8 Temmuz'da yaÅŸanan ve 25 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tren kazasÄ±nÄ±n güvenlik kamerasÄ± görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±. Kaza esnasÄ±nda ray ve çevresinde herhangi bir su birikintisine rastlanmazken raylarÄ±n altÄ±ndaki boÅŸluÄŸun da kaza anÄ±nda oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

Kokpit kamerasÄ±nÄ±n görüntülerine göre çukura düÅŸme anÄ±nda makinist Halil AltÄ±nkaya oturduÄŸu koltuktan sÄ±çrayÄ±p kafasÄ±nÄ± tavana çarpÄ±yor. Ä°kinci makinist Suat Åžahin ise düÅŸüyor. Makinistler treni durdurduktan sonra kokpitten çÄ±karak yardÄ±ma gidiyor. Tren durunca saÄŸ kurtulan yolcular yola inerken, tren personeli ve diÄŸer yolcularsa devrilen vagonlardakileri kurtarmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

DÄ±ÅŸ kamerada da kaza anÄ±nda vagonlarÄ±n devrilmesi görüntülere yansÄ±yor. RaylarÄ± çeken kamerada ise lokomotif menfezden geçiyor ve ardÄ±ndan lokomotiflerin devrildiÄŸi sarsÄ±ntÄ± yaÅŸanÄ±yor.

BilirkiÅŸi raporunda tren içindeki görüntüler için ÅŸöyle deniliyor: “Lokomotifin geçiÅŸi esnasÄ±nda makinistin koltuktan yaklaÅŸÄ±k 5-10 santim yükseldiÄŸi ve yeniden koltuÄŸuna oturduÄŸu net bir ÅŸekilde görülmüÅŸtür. Makinistin hatta bir anormallik olduÄŸunu hissetmesi ile birlikte kamera görüntülerinden seri fren yaptÄ±ÄŸÄ± hareketlerinden anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r ancak teknik olarak fren yapmadan önce tren dizisi makinistin intikal reaksiyon süresi boyunca yol aldÄ±ktan sonra fren yapabileceÄŸi unutulmamalÄ±dÄ±r.”

AVUKAT HANÇERLÄ°: AÄžIR Ä°HMAL VAR

Hürriyet'ten Ä°smail Saymaz'a konuÅŸan Avukat Turan Hançerli, “Göçük tren geçerken deÄŸil, önceden meydana gelmiÅŸ. Topraktaki yumuÅŸamanÄ±n selle ve yaÄŸmurla ilgisi yoktu. Günlerdir sürüyordu. Ä°hmal önceden tespit edilebilir ve kaza önlenebilirdi. BakÄ±m ve kontrol yükümlülüÄŸünün yerine getirilmemesinden kaynaklÄ± aÄŸÄ±r bir ihmal var” dedi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 18 Temmuz 2018'de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Meteoroloji ve TCDD bünyesinde yapÄ±lan uyarÄ±larÄ± hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± bir rapor yayÄ±mlamÄ±ÅŸ ve faciadaki ihmallere dikkat çekmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 15:32

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