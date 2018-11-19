Konkordato maÄŸduru Makro-Taze iÅŸÃ§ilerinden imza kampanyasÄ±

Konkordato ilan eden Makro-Taze Market maÄŸduru iÅŸçiler Kayseri Cumhuriyet MeydanÄ±’nda imza standÄ± açtÄ±. Kayseri HalkÄ±na çaÄŸrÄ± yapan iÅŸçiler, “MaÄŸduriyetimiz giderilsin, bir imza da sen at” dedi.

Makro-Taze maÄŸduru iÅŸçiler adÄ±na açÄ±klama yapan Ayten EmiroÄŸlu, “Bizler, Makro ve Taze Market’te Kayseri halkÄ±na hizmet etmiÅŸ iÅŸçileriz. KÄ±sa bir süre önce Makro ve Taze Market biz iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ± vermeyerek, yangÄ±ndan mal kaçÄ±rÄ±r gibi kaçtÄ±. Makro ve Taze Market’in konkordato ilanÄ±ndan sonra maÄŸdur edilen iÅŸçiler olarak sizlere sesleniyoruz. Binlerce iÅŸveren konkordato ilan ediyor ve binlerce iÅŸçi haklarÄ± verilmeden kapÄ± önüne konuyor! Hangi vicdana sÄ±ÄŸar bu?” dedi.

Ülke genelinde toplamda 6 bin 500 iÅŸçinin maÄŸdur olduÄŸunu söyleyen EmiroÄŸlu, “Krizin yükünü biz iÅŸçilere mi çektirmek istiyorlar? Taksitlerini, ev kiralarÄ±nÄ± ödemeyen onlarca iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±z var. ÇocuklarÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamamak nasÄ±l bir duygu bilirsiniz. Bizler diyoruz ki; ‘MaÄŸduriyetimiz giderilsin, bir imza da sen at!’ HaklarÄ±mÄ±zÄ± almak için bir yola çÄ±ktÄ±, bu yolda destek olan herkese teÅŸekkür ederiz.” (Kayseri/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 12:18

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