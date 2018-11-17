Gerçek kadro için Ankara’da olacaklar

Metehan UD

İzmir

Kamu Taşeron İşçileri Birliği, 696 sayılı KHK ile “kadroya” geçen ancak kamu işçileriyle aynı haklar tanınmayan işçilerle, ihalelerinden kaynaklı kadroya geçemeyen taşeron işçiler için yeni düzenleme talep etmek için 8 Aralık’ta Ankara'da olacak.

Hükümet OHAL döneminde çıkardığı KHK ile kamuda taşeron çalışmayı bitirdiğini iddia etse de kadroya geçtiği belirtilen işçiler, kadrolu işçilerin sahip olduğu pek çok haktan mahrum olarak çalışıyor. Öte yandan kamuda çalışan on binlerce taşeron işçi de kurumlarının KİT statüsünde olması veya ihalelerinin kapsamından kaynaklı kadroya geçemedi. Farklı illerden Kamu Taşeron İşçileri Birliği üyesi işçiler, gerçek kadro hakkının önündeki engelleri kaldıracak yeni bir düzenleme yapılması taleplerini iletmek için geçtiğimiz haftalarda Mecliste milletvekillerini ziyaret etti. Birlik, 8 Aralık Cumartesi günü saat 12.30’da Türk-İş Genel Merkezi önünde kitlesel bir açıklama da yaparak seslerini duyurmaya çalışacak.

‘MEVCUT SÖZLEŞMEDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ’

Birliğin İzmir Temsilcisi aynı zamanda Ege Üniversitesi işçisi olan Serpil Yaşar, “696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçiler için tespit edilen eksikler giderilmeden bu dosya kapatılamaz. Yeni kamu işçilerinin birçok sorunu var. Eski kamu işçileriyle aynı mali, sosyal ve özlük hakları istiyoruz. Mevcut sözleşmeden faydalanmak istiyoruz. Enflasyon farkı yeni kamu işçilerine de verilmelidir. Kamuda, hakları farklı olan iki tür kamu işçisi olmasın. Eşit işe eşit ücret istiyoruz” dedi.

‘KADRO BÜTÜN İŞÇİLERİ KAPSAMALI’

Yaşar, kamuda geçici çalışmasının yasaklanmasını ve kadronun içeriğinin genişletilmesini ve herhangi bir şart aranmadan bütün taşeron işçilerin de kadroya geçirilmesini istedi. Yakın zamanda başlanacak asgari ücret görüşmelerine de değinen Yaşar “Alt sınır olan ücretin açlık sınırının altında olmamasını, zam oranlarının 6’şar aylık belirlemesini ve enflasyon farkının da eklenmesini talep etmekteyiz” dedi.

‘LÜTUF DEĞİL EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ’

Emeklerinin karşılıklarını istediklerini dile getiren Yaşar şunları söyledi: “Bu çığlığımızı tüm Ankara duysun. Lütuf istemiyoruz. İnsanca yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bu sorunları ancak birlik olursak çözebileceğimize inanıyoruz. Meclis ne yazık ki, Milletin Meclisi olamadı bir türlü, milyonların sesini etkili bir şekilde duyuramıyor. Bu yüzden iş, sendikalar ve biz emekçilere düşüyor.”