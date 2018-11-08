Zonguldak'ta TTK'nÄ±n ocaÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan madencinin parmaÄŸÄ± koptu

Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± maden ocaÄŸÄ±nda parmaÄŸÄ± kopan madenci Ankaraâ€™ya sevk edildi.

Zonguldak’ta Türkiye TaÅŸkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocaÄŸÄ±nda iÅŸ kazasÄ± sonucu parmaÄŸÄ± kopan madenci Ankara’ya sevk edildi.

Ä°ÅŸ kazasÄ±, dün akÅŸam saatlerinde TTK Karadon Müessese MüdürlüÄŸü’ne baÄŸlÄ± maden ocaÄŸÄ±nda meydana geldi. Yerin 460 metre altÄ±nda kömür üretimi sÄ±rasÄ±nda henüz belirlenemeyen bir nedenle ustabaÅŸÄ± olarak görev yapan Ä°brahim KanyÄ±lmaz’Ä±n saÄŸ el orta parmaÄŸÄ± koptu. Yaralanan maden iÅŸçisinin yardÄ±mÄ±na mesai arkadaÅŸlarÄ± koÅŸtu.

KanyÄ±lmaz, maden ocaÄŸÄ±ndan çÄ±kartÄ±larak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kopan parmak da hastaneye götürüldü. Genel Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± yetkilileri de hastaneye giderek iÅŸçinin durumu hakkÄ±nda bilgi aldÄ±. Hastanede yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan KanyÄ±lmaz, kopan parmaÄŸÄ±n dikilmesi için Ankara’ya sevk edildi. (Zonguldak/DHA)

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