KatÄ± atÄ±k toplayan Suriyeli iÅŸÃ§i kamyon altÄ±nda can verdi

Ä°zmir'de HarmandalÄ± Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼nde, katÄ± atÄ±k toplayan Suriyeli iÅŸÃ§i dozerin altÄ±nda kalarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. (FotoÄŸraf: ArÅŸiv)

Çok sayÄ±da aileye geçim kaynaÄŸÄ± olan Ä°zmir'in ÇiÄŸli Ä°lçesi'ndeki HarmandalÄ± ÇöplüÄŸü bir kiÅŸiye mezar oldu. Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi'nin kentin bir çok noktasÄ±ndan kamyonlarla getirdiÄŸi çöplerden kaÄŸÄ±t, naylon, hurda ve benzeri geri dönüÅŸtürülebilir atÄ±k toplayan Suriyeli bir iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Bugün sabah saatlerinde gerçekleÅŸen olayda çöplük alanÄ±n düzenleme iÅŸini alan ÅŸirkete ait dozerin altÄ±nda kalan genç yaÅŸtaki Suriyeli iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri gelirken, çöp alanÄ±ndaki kiÅŸiler uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. SavcÄ±lÄ±k incelemesinden ardÄ±ndan Suriyeli iÅŸçinin cesedi kaldÄ±rÄ±lacak.

Olayla ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiye henüz ulaÅŸÄ±lamazken bilgi almak için aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÇiÄŸli Polis Merkez AmirliÄŸi ise bilgi vermedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

www.evrensel.net