7 bini aÅŸkÄ±n HonduraslÄ± gÃ¶Ã§men ABDâ€™ye yÃ¼rÃ¼yor

'SuÃ§lu deÄŸil, uluslararasÄ± iÅŸÃ§ileriz!' diyerek yola binlerce HonduraslÄ±, ABD'ye yÃ¼rÃ¼yor. GÃ¶Ã§menler engellenmelere raÄŸmen Meksika'ya ulaÅŸtÄ±.

Solcu hükümetin 2009 yÄ±lÄ±nda ABD destekli askeri darbeyle devrildiÄŸi Güney Amerika’nÄ±n yoksul ülkesi Honduras’ta küçük bir grup tarafÄ±ndan geçtiÄŸimiz cuma günü baÅŸlatÄ±lan kuzeye göç hareketi katlanarak büyüyor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler ABD'ye ulaÅŸmak için yola çÄ±kan göçmenlerin yürüyüÅŸüne 7 binden fazla kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

FotoÄŸraf: Jose Mendez / EPA - EFE / AA

Yoldaki katÄ±lÄ±mlarla giderek artan göçmen kervanÄ±, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nda polis engeline raÄŸmen ilerleyiÅŸini sürdürdü. Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na dayanan göçmenlerden yaklaÅŸÄ±k 2 bini, iki ülkeyi ayÄ±ran Suchiate nehrini yüzerek veya salla aÅŸarak Meksika tarafÄ±na geçmeyi baÅŸardÄ±. MeksikalÄ± yetkililerin ülkeye giriÅŸlerine izin vermemek için gösterdiÄŸi ‘çabaya’ raÄŸmen binlerce HonduraslÄ± ABD’ye gitmek üzere yola koyuldu.

FotoÄŸraf: Jose Mendez / EPA - EFE / AA

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yola çÄ±kan binlerce göçmenin Meksika'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir süre orada kalmalarÄ±nÄ±n beklendiÄŸini söyledi. Haq, ''Åžu anda göçmen karavanÄ±nda 7 bin 233 kiÅŸinin olduÄŸu tahmin ediliyor ve birçoÄŸu kuzeye (ABD'ye) doÄŸru ilerleme niyetinde.'' dedi.

Chiapas kentinde bulunan Tapachula'nÄ±n Hidalgo bahçesinde binlerce göçmen, geceyi burada kalarak geçirdi.

FotoÄŸraf: Jose Mendez / EPA - EFE / AA

Sözcü Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in duruma iliÅŸkin ilgili ülkelerin lideriyle konuÅŸtuÄŸunu belirterek, Guterres'in bugün Washington'da ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ile görüÅŸeceÄŸini ifade etti.

640’I MEKSÄ°KA’YA Ä°LTÄ°CA TALEBÄ°NDE BULUNDU

AA’nÄ±n haberine göre, Meksika Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ise sÄ±nÄ±rda HonduraslÄ±lar arasÄ±ndan 640 mülteci talebi aldÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. BakanlÄ±k, otobüslerle sÄ±ÄŸÄ±nma merkezine taÅŸÄ±nan, gÄ±da ve tÄ±bbi yardÄ±m saÄŸlanan göçmenlerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da yayÄ±nladÄ±. Honduras Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Orlando Hernandez ile GuatemalalÄ± mevkidaÅŸÄ± Jimmy Morales’in göçmen hareketi üzerine yaptÄ±ÄŸÄ± acil toplantÄ±da, Guatemala’ya son bir haftada 5 bin 400 göçmenin giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

(FotoÄŸraf: AA)

SINIRDAKÄ° KÖPRÜDE UYUDULAR

Pazar günü Suchiate nehri üzerinde Meksika ile Guatemala’yÄ± birbirine baÄŸlayan köprüde ve sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren göçmenlerin ülkeye giriÅŸine izin verilmemiÅŸti. BazÄ± göçmenler, tel örgüleri aÅŸarak tarafsÄ±z bölgeye geçmiÅŸ ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Polis, taÅŸ atan göçmenlere göz yaÅŸartÄ±cÄ± gazla saldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Meksika’nÄ±n görevi devretmeye hazÄ±rlanan saÄŸcÄ± Devlet BaÅŸkanÄ± Enrique Pena Nieto, büyük bir göçmen grubunun “düzensiz biçimde Meksika topraklarÄ±na girmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, federal polis birimlerine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bazÄ±larÄ±nÄ± yaraladÄ±ÄŸÄ±nÄ±” aktarmÄ±ÅŸtÄ±. Nieto, Meksika’nÄ±n topraklarÄ±na bu ÅŸekilde girilmesine izin vermeyeceÄŸini de söylemiÅŸti.

NE OLMUÅžTU?

Honduras’Ä±n “en tehlikeli” ÅŸehirlerden biri olan San Pedro Sula’nÄ±n otobüs terminalinde 160 HonduraslÄ± tarafÄ±ndan cuma günü baÅŸlatÄ±lan göç, yerel medyanÄ±n konu ile ilgili haberlerinden sonra gerçekleÅŸen katÄ±lÄ±mlarla büyüyerek binlerce kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±.

SÄ±rtlarÄ±nda hafif yüklerle çoÄŸu yaya halde hareket eden ve içinde çok sayÄ±da küçük yaÅŸta çocuklu ailelerin de yer aldÄ±ÄŸÄ±, bazÄ±sÄ±nÄ±n ellerinde Honduras bayraÄŸÄ± bulunan göçmen kafilesine geçtikleri bölgelerdeki yerel halkÄ±n kendilerine destek olmak için yiyecek ve içecek daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

ABD basÄ±nÄ±nda ‘göçmen yürüyüÅŸü’ ve ‘göçmen kafilesi’ olarak tanÄ±mlanan grubun yol boyunca göçmenlerin genelde maruz kaldÄ±ÄŸÄ± suistimal ve tehlikeleri en aza indirmek ve sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndan geçiÅŸ ÅŸanslarÄ±nÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla kitlesel olarak hareket ettikleri belirtiliyor.

(FotoÄŸraf: AA)

TRUMP’I KORKUTAN YÜRÜYÜÅž

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Honduras yönetimini uyararak, “ABD, Honduras Devlet BaÅŸkanÄ±na, ABD’ye doÄŸru giden büyük insan kafilesinin durdurulup Honduras’a geri döndürülmemesi halinde, hemen uygulamaya konulacak ÅŸekilde Honduras’a para ve yardÄ±mÄ±n kesileceÄŸi konusunda güçlü bir ÅŸekilde bilgilendirme yaptÄ±” ifadelerini kullandÄ±. ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence de geçen hafta Honduras, El Salvador ve Guatemala devlet baÅŸkanlarÄ±na çaÄŸrÄ±da bulunarak, vatandaÅŸlarÄ±nÄ± ülkede kalmalarÄ± için ikna etmelerini istedi.

FotoÄŸraf: AA

YaklaÅŸÄ±k 10 milyon nüfusu bulunan Honduras’ta halkÄ±n yaklaÅŸÄ±k yüzde 65’i yoksul ve bu nüfusun günlük kazancÄ± bir ya da iki dolara denk geliyor.

Ülkede 2005 yÄ±lÄ±nda seçimle devlet baÅŸkanÄ± olan solcu Manuel Zelaya hükümeti, Venezuela ve Küba gibi ülkelerle ittifak halindeydi. Zelaya, yeni bir anayasa yapÄ±lmasÄ± konusunda halk oylamasÄ± kararÄ±nÄ± almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Obama liderliÄŸindeki ABD’nin desteÄŸiyle gerçekleÅŸtirilen bir askeri darbeyle devrildi. Zelaya, Liberal Parti’den seçilmesine raÄŸmen asgari ücreti yüzde 50 artÄ±rmak, yoksullara yönelik sosyal politikalarÄ± hayata geçirmek gibi halkçÄ± politikalara yönelmiÅŸ ve ülkenin ABD sermayesi iÅŸbirlikçisi geleneksel burjuva çevreleriyle çatÄ±ÅŸmaya girmiÅŸti.

Anayasa deÄŸiÅŸikli referandumu ise Zelaya’ya karÅŸÄ± güçlerin örgütlenmesi için bir gerekçe olarak kullanÄ±ldÄ±. Darbeyle engellenen halk oylamasÄ±nda HonduraslÄ±lara “KasÄ±m 2009 seçimlerinde, yeni bir anayasayÄ± hazÄ±rlayacak bir Kurucular Meclisi’nin oylanmasÄ±nÄ± kabul ediyor musunuz?” sorusu yöneltilecekti.

Darbenin ardÄ±ndan ise sosyal politikalarda kesintiye gidildi, maaÅŸlara zamlar donduruldu, kamu kurumlarÄ±ndan iÅŸten atmalar gerçekleÅŸtirildi, elektrik gibi temel ihtiyaçlara ve vergilere zamlar yapÄ±ldÄ±. Yoksul HonduraslÄ±lar daha da yoksullaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca çeteler ve yüksek suç oranÄ± nedeniyle Honduras bugün dünyanÄ±n “en tehlikeli” ülkeleri arasÄ±nda. Ülke sÄ±k sÄ±k gazetecilere, insan haklarÄ± savunucularÄ±na ve çevrecilere yönelik saldÄ±rÄ± ve suikastlerle gündeme geliyor.

FotoÄŸraf: AA

Meksika’da Meksika Devrimci Gençlik BirliÄŸi (UJRM) polis engeli ve ÅŸiddetiyle karÅŸÄ±laÅŸan HonduraslÄ± göçmenlerle dayanÄ±ÅŸma ve MeksikalÄ± gençleÄŸi bilgilendirmek amacÄ±yla bir bildiri yayÄ±nladÄ±.

Bildiride ÅŸöyle denildi:

1- Göç, çoÄŸunlukla ekonomik koÅŸullarla baÄŸlantÄ±lÄ±dÄ±r

2- Dünya halklarÄ±nÄ±n ekonomik koÅŸullarÄ± kapitalist sistemin bir sonucudur

3- Bu sistemde, egemen ve baÄŸÄ±mlÄ± ülkeler yaratmÄ±ÅŸtÄ±r.

4- ABD gibi egemen devletler sömürü, savaÅŸlar ve Meksika ile Honduras gibi ülkelerin zenginliklerini yaÄŸmalayarak büyük bir zenginlik biriktirirler.

5- Egemen devletler zenginliÄŸi ellerinde tutan büyük ÅŸirketler tarafÄ±ndan yönetilirler.

6- Büyük ÅŸirketler kârlarÄ±nÄ± artÄ±rmak için ucuz iÅŸgücüne ihtiyaç duyarlar, bu nedenle emekçilere düÅŸük ücret dayatÄ±rlar ve bu da göçün büyümesine neden olur.

7- Göçmen iÅŸçiler temel haklardan ve örgütlenme hakkÄ±ndan yoksun bÄ±rakÄ±lÄ±rlar ki (sermayedarlar için) daha fazla zenginlik üretsinler.

8- Göçmen iÅŸçiler aynÄ± zamanda sistemden kaynaklÄ± bütün kötülükler için gerekçe olarak kullanÄ±lÄ±rlar (yoksulluk, iÅŸsizlik, suç) ve böylece yerli iÅŸçilerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirilirler ki büyük ÅŸirketlerin çÄ±karlarÄ± zarar görmesin.

9- Göçmenlere yerli iÅŸçilerle aynÄ± sosyal ve siyasi haklarÄ±n tanÄ±nmasÄ±, en acil temel ihtiyaçtÄ±r, ve bu haklarÄ±n tanÄ±nmasÄ± demek sistem (büyük ÅŸirketler ve egemen devletler) artÄ±k göçmen politikasÄ±nÄ± sürdüremeyecek ve birleÅŸmiÅŸ ve örgütlü bir iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaktÄ±r.

10- Bu nedenle, tüm ülkelerin iÅŸçileri birleÅŸmelidir! (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 10:23

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