Etlik Åžehir Hastanesi iÅŸÃ§ilerinin parasÄ±nÄ± iÃ§ edip kapÄ± Ã¶nÃ¼ne koydular

Ankara Etlik Åžehir Hastanesi inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸÃ§ilerin 3 aylÄ±k alacaklarÄ±nÄ± Ã¶demeyen patron, iÅŸÃ§ileri polis eÅŸliÄŸinde ÅŸantiyeden Ã§Ä±kardÄ±.

Ankara Etlik Åžehir Hastanesindeki taÅŸeron ÅžRD 3K firmasÄ± iÅŸçileri, 3 ay boyunca alacaklarÄ±nÄ±n ödenmesini bekledi. FirmanÄ±n sözleÅŸmesinin iptal edildiÄŸi gerekçesiyle koÄŸuÅŸlarda haftalarca beklemek zorunda kalan iÅŸçiler, sorunu yetkililerle görüÅŸerek çözmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Ancak iÅŸçilerin iyi niyetli çabalarÄ±na ÅŸirketin verdiÄŸi yanÄ±t, paralarÄ± vermemek ve ÅŸantiyeden polis eÅŸliÄŸinde atmak oldu.

Ankara'da bulunan Etlik Åžehir Hastanesi ÅŸantiyesinde alçÄ±pan iÅŸi yapan taÅŸeron iÅŸçiler, 3 aydÄ±r maaÅŸlarÄ±nÄ± alamÄ±yorlardÄ±. ÅžRD 3K firmasÄ±nÄ±n sözleÅŸmesi iptal edilince ortada kalan 100'ü aÅŸkÄ±n iÅŸçi, uzun bir süre ücretlerinin yatÄ±rÄ±lmasÄ± için ÅŸanyiyede bekledi. Ä°ÅŸyerinde kullandÄ±klarÄ± kartlarÄ±n iptal edilmesiyle ÅŸantiye sahasÄ±na da giremeyen iÅŸçiler, koÄŸuÅŸlarÄ±n olduÄŸu bölgede kalakaldÄ±lar. Ä°ÅŸçilerin sadece koÄŸuÅŸlarda kalmasÄ±na ve parasÄ± hesaplarÄ±ndan kesilmek üzere, görevliler eÅŸliÄŸinde yemekhaneden yemek yemesine izin verildi.

Ä°ÅžÇÄ°LERE GÖRÜÅžMELERDE VERÄ°LEN SÖZLER TUTULMADI

YaÅŸananlarÄ± gazetemize aktaran iÅŸçiler yaklaÅŸÄ±k 130 kiÅŸi olduklarÄ±nÄ±, ancak çoÄŸu kiÅŸinin alacaklarÄ±ndan ümidi keserek ÅŸantiyeden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Geri kalan yaklaÅŸÄ±k 30 iÅŸçi arasÄ±nda kimi arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n memlekete gidecek kadar bile parasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler, adeta ÅŸantiyede mahsur kaldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Emniyete giderek ÅŸikayette bulunduklarÄ±nÄ± anlatan iÅŸçiler, ÅŸantiye yetkilileri, kaymakamlÄ±k ve emniyetten yetkililerle toplantÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Ancak bu görüÅŸme sonucunda verilen sözler de tutulmadÄ±.

POLÄ°S EÅžLÄ°ÄžÄ°NDE ÇIKARILDILAR

Hiçbir sonuç alamayÄ±nca ÅŸantiyenin asÄ±l iÅŸveren firmasÄ± Türkerler'e giden iÅŸçiler, burada oturma eylemi yapmaktan vazgeçirildi. Yeniden ÅŸantiyede toplantÄ± yapmaya çaÄŸrÄ±lan iÅŸçilerin temsilcileri, ÅŸantiye yetkilileri ile toplantÄ±dayken çevik kuvvet geldi. KoÄŸuÅŸlarda kalan diÄŸer ÅžRD 3K iÅŸçileri de polis eÅŸliÄŸinde ÅŸantiyeden çÄ±karÄ±ldÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 18:48

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