İçi seni dışı beni yakar

Eray ÖZTÜRK

İTÜ

Üniversiteler açıldı, dersler başladı ve öğrenciler için düşünceli günler geldi. Okulun açılmasıyla birlikte bizler de ekonominin gidişatı gibi bir bunalıma girdik desek yalan olmaz herhalde. Özellikle kur krizi kaynaklı olarak kırtasiye ürünlerinde yaşanan aşırı pahalılık durumu zaten masrafları bol olan bir fakülte olan İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi’ni de oldukça etkiledi. Bu pahalılığının üstüne gelen artışları düşününce öğrenciler olarak geceleri zaten az olan uykumuz da kaçıyor diyebiliriz. Projelerimizde kullandığımız bir marker kalemin fiyatının bile 15 liraya çıktığını öğrenince Taşkışlalılar olarak şaşkına döndük. Lisedeyken aldığı ve kullandığı kalemin 7 kat pahalıya satıldığını kalem aldığı sırada gören ve satıcının “buna bu parayı verecek kadar saf olamazsın” bakışına denk geldiğini anlatan arkadaşımıza hep birlikte güldük. Ama aslında bu yaptığımızın akıl karı olmadığını bile bile yapmamızın en önemli nedeni mecburiyet. Dertli dertli düşünürken kağıt fiyatlarındaki artışla birlikte çıktı fiyatlarının da 2 katına çıktığını öğrendik. Bu durum sadece öğrencileri değil aynı zamanda okulun mevcut gidişatını da etkileyen bir durum oldu.